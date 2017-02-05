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暖父為子畫「12生肖」 網友笑瘋：牠們出了意外？

一位爸爸畫給孩子的12生肖圖，由於太過獵奇跟走鐘，讓網友笑到不行。（圖擷自爆料公社）

2017-02-05  21:54

〔即時新聞／綜合報導〕一位張姓爸爸今（5）日在網路上分享畫給孩子的12生肖圖，但他無奈的說：「我畫給孩子的很好笑嗎？為什麼老婆那麼開心呢？」，但大批網友看完這位暖爸的圖後，紛紛笑歪表示完全能理解他老婆開心的點。

一位張姓爸爸畫給孩子的「12生肖」圖被分享至《爆料公社》後爆紅，畫得傳神是大師等級，但這位爸爸可以把蛇畫成蚊香，馬變成恐怖片裡才會出現的物種，更爆笑的是，猴子根本畫的超隨性、完全看不出來這隻本尊到底為何，讓網友忍不住問：「他對屬猴的有啥不滿？」

超奇葩的12生肖讓網友紛紛留言：「馬跟猴是發生了什麼意外」、「沒說，我還以為是孩子畫的」、「12生肖何時有貓咪了」、「猴子真的畫得很屌」、「蚊香下面是草泥馬？」、「怎麼狗看起來像混黑道的哈哈哈」、也有網友給這位爸爸拍拍說：「為了孩子你已經盡力了...」、「沒關係，每個人的天份都不一樣...」

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