親熱太用力 女方耳膜被「吻破」

情人節將近，醫師提醒年輕情侶不要親吻耳孔部位，以免用力不當造成鼓膜穿孔。（情境照）

2017-02-05 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢一對情侶在親熱時疑似用力過度，女方耳膜竟被「吻破」，造成鼓膜穿孔。

綜合媒體報導，日前這對情侶到耳鼻喉科求診，女生表示左耳疼痛且耳鳴一整晚，醫師陳宏鑫檢查後發現她左耳鼓膜有個小穿孔，詢問後女生才透露，前一晚男友親吻她左耳時太用力，突然就一陣痛，開始出現聽力下降、耳鳴等症狀。

陳宏鑫指出，吸吮耳朵造成耳膜破裂還是第一次遇到；穿孔會造成輕度傳導性耳聾，大約1個月可自行癒合。由於情人節將近，醫師也提醒年輕情侶不要親吻耳孔部位，以免用力不當造成鼓膜穿孔。