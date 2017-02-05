| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
內壢火車站驚傳落軌死亡事故 上下行列車均延誤
 首頁 > 生活

親熱太用力 女方耳膜被「吻破」

情人節將近，醫師提醒年輕情侶不要親吻耳孔部位，以免用力不當造成鼓膜穿孔。（情境照）

2017-02-05  21:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢一對情侶在親熱時疑似用力過度，女方耳膜竟被「吻破」，造成鼓膜穿孔。

綜合媒體報導，日前這對情侶到耳鼻喉科求診，女生表示左耳疼痛且耳鳴一整晚，醫師陳宏鑫檢查後發現她左耳鼓膜有個小穿孔，詢問後女生才透露，前一晚男友親吻她左耳時太用力，突然就一陣痛，開始出現聽力下降、耳鳴等症狀。

陳宏鑫指出，吸吮耳朵造成耳膜破裂還是第一次遇到；穿孔會造成輕度傳導性耳聾，大約1個月可自行癒合。由於情人節將近，醫師也提醒年輕情侶不要親吻耳孔部位，以免用力不當造成鼓膜穿孔。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 健康醫療 情侶 耳膜 親吻
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
免烤！檸檬米蛋塔
超好吃！蔬菜雞腿捲
歐式奶油洋蔥濃湯
奇異果可以帶皮吃？
轉寄

標題：親熱太用力 女方耳膜被「吻破」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月5日‧星期日‧丁酉年正月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.