遠航日本遇鳥擊嚇壞乘客 下午3點平安抵台

遠航班機昨晚因系統故障延誤，導致上百名旅客被迫睡在機場。（圖擷自推特）

2017-02-05 21:32

〔即時新聞／綜合報導〕遠東航空編號FE-7851日本松山飛台北航班，原定昨晚抵台，起飛時因系統異常延誤，迫使上百旅客在機場打地鋪，今天（5日）下午另架班機引擎又吸入鳥群，造成旅客恐慌，不過班機順利於下午3點安全抵台。

《蘋果》報導，遠航FE-7851班機原訂昨晚抵台，不料因煞車系統指示燈異常，延至今天下午回台，造成上百名旅客被迫於機場打地鋪，不料今天另架班機起飛時又吸入鳥群，造成機艙內瀰漫焦味。

據報導，當時有旅客看到機艙有火花，有旅客嚇到直接按求助鈴。對此遠航澄清，鳥擊是各航空公司都會碰到的事件，班機的確有吸入鳥群，但絕無起火，班機已在今天下午3點安全抵台。

另外，針對旅客被迫留宿日本愛媛縣松山機場，遠航表示，當地因慶典無法及時找到旅館讓旅客住宿，未能妥善安排旅客休息，遠航深感抱歉。遠航下午也向149名旅客發放每人2千元補償金。