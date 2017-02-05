「圍雞百顆」 彰化燈會Q版花燈吸睛

2017-02-05 21:59

〔記者張聰秋／彰化報導〕這個星期六（11日）就是元宵節了，邁入第11年的彰化燈會，今年將展出雞年主燈和全國比賽獲獎的花燈，特別的是，有創作者取網路「維基百科」諧音，做出「圍雞百顆」的造型花燈，更有引用成語典故「聞雞起舞」的意境，做出Q版花燈，花燈還沒有點燈，已吸引不少民眾搶跟花燈拍照留念。

展出地點在彰化藝術館廣場，主燈「金雞鳳凰、和樂融融」，逾2層樓高，架設工程已近尾聲，其他參展花燈陸續趕在本週五前完成。

各式各樣的花燈，有走「寫實風」的花燈，也有走「花俏風」、「搞怪風」和「擬人化」的創意花燈，讓人目不暇給。

好比說，一眼看了就是公雞、母雞的造型花燈，以及3隻小雞各拿著麥克風、吉他和小鼓的「福到，搖滾到」的擬人化花燈，還有，身穿中國傳統服裝馬掛的「金雞報喜」花燈，穿著短裙子、腳踩雲層的雞妹妹花燈。

最特別的，莫過於出自國中生創意的「聞雞起舞」花燈，成語典故的意境，描述古人聽到雞叫，即起床舞劍，花燈就以此意境做了1間茅草屋，1隻仰頭啼叫的公雞，1名手持寶劍的習武者，有小朋友好奇反問家長，「拿劍是要殺雞嗎？」童言童語令人莞爾。

「圍雞百顆」的花燈，乍看霧煞煞，農田茅屋四周有母雞、小雞，以及一堆尚未孵出小雞的雞蛋和金元寶，以為創作者是要表達「闔家歡」意境，作品名稱卻又叫「圍雞百顆」， 跟網路資訊「維基百科」諧音相近，搞怪創意，吸引不少人一睹為快。