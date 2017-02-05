這家投注站春節94旺 開出8注百萬大紅包
2017-02-05 21:11
〔記者李容萍／桃園報導〕大樂透春節期間天天開獎，桃園市平鎮區育英路的「晉億投注站」在大年初一時幸運開出7注彩金各為100萬元大獎，因為是同日開出大獎，業績開出長紅，3日晚上開獎又開出1注大紅包，讓老闆娘鄒秀珍一家人「樂透了」。
台彩表示，「晉億投注站」繼1月28日開出7注大紅包獎項後，3日再次開出1注大紅包，1人獨得100萬元，累計今年春節已經開出8注，總金額650萬元，是今年開出大紅包總獎金最高的投注站。
鄒秀珍現任桃園市肢體傷殘協進會常務監事，協進會理事長呂學淵讚許她出社會後就投入公益團體，因為具有會計專長，30年來都負責協會的財務，多年前他接任全國身心障礙者公益彩券權益推動聯盟及桃園彩券工會理事長時，鄒秀珍同時協助3個團體的財務，為社團盡心盡力、默默付出，所經營投注站接連開出大獎，社團成員同聲祝賀。
鄒秀珍也說，自己雖然行動不方便，但堅持靠雙手打拚，原本在台北擔任會計工作，每天開車通勤，雖然辛苦，但過得踏實，這7、8年來經營投注站後，和先生幾乎365天都在工作，沒有假日，連女兒休假也得到投注站幫忙，最近看到業績成長，一家人忙翻天但很有成就感，感到欣慰。
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