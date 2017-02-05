中台灣燈會今點燈 燈光秀變幻璀璨

中台灣元宵燈會今天點燈，變幻的燈光秀，讓燈會更璀璨。（記者蘇金鳳攝）

2017-02-05 21:03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中台灣元宵燈會今晚7時在台中公園登場，由市長林佳龍主持開燈儀式，而主燈不但360旋轉，還搭配著炫耀的燈光，很多昨晚來看試燈的民眾，今晚比試燈好看，燈光更耀眼。

今晚的點燈儀式是由市長林佳龍主持，他表示，今年中台灣是雙主燈，台中公園及清水港區藝術中心各一個主燈，12米高，一鳳一凰，而台中的燈會剛好跟雲林的台灣燈會相輝映，帶動了中台灣的觀光。

主燈秀即日起至19日從晚上7點開始至10點，每個準點登場，而台中公園在今晚七點的點燈，主燈結合聲光科技的動態表演，比昨晚的試燈表演更為精彩，很多昨晚來看試燈的民眾都說，今晚的燈光秀更炫爛。

而主燈搭配主題音樂穩重緩慢的開場，360度旋轉，還有舞者在主燈的基座上跳舞者，而主燈下方的山櫻花及海浪也會跟著上下移動，並不時會飄出花香煙霧，站在燈下的民眾聞到花香，有人說好像是夜來香，有人則說像是芳香劑。

觀旅局表示，台中公園共有5個入口處精心規劃，分別以四季及情人節為主題來設計入口意象及迎賓光廊。另外還有每年受到大小朋友歡迎的小提燈，已從今日起發放至11日，連續7天，每日18時開始免費發放。

此外，元宵節2月11日當晚6點開始，觀旅局在台中公園及港區藝術中心安排了「做公益．拿好禮活動」，每個人可以用2張今年1、2月份的發票兌換摸彩券1張，每人限兌換1次，大獎包含電動機車、機票、手機等。

觀光旅遊局長陳盛山指出，台中市與日本鳥取縣及青森縣與交流密切，今年燈會期間也安排了太鼓及青森傳統樂器表演團隊，而青森縣為加強與參加燈會民眾互動，特別製作睡魔花燈造型小提燈，2月11日在台中公園、2月12日在港區藝術中心限量發送。

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