中台灣元宵燈會 港藝中心燈區點燈 主燈炫目迷人

港區藝術中心主燈秀，聲光炫目迷人。（記者張軒哲攝）

2017-02-05 21:13

〔記者張軒哲／台中報導〕中台灣元宵燈會清水港區藝術中心燈區，今夜由台中市副市長林陵三主持開幕點燈儀式，吸引眾多海線民眾，提早賞花燈，不少家長帶著孩子提燈遊逛，場面熱鬧。

港區藝術中心燈會自5日至19日，展開為期15天的燈會饗宴。中台灣燈會今年主燈以「鳯凰花開」為主題，在臺中公園的主燈以黃色系代表「鳯」（雄），清水港區藝術中心以紅色系代表「凰」（雌）。

港藝中心展出主題燈10座、水上主題燈1座、創意花燈20座，加上主燈，共32座，昨日白天就吸引大批民眾參觀，大門周邊攤販生意頗佳。

今夜點燈儀式在藝文團體熱鬧演出後，林陵三與海線多名民代共襄盛舉，林陵三致詞結束，上演精彩主燈秀，聲光與七彩炫目光束齊放，民眾紛紛拿起手機錄影，結合聲光科技表演，營造夜燈水影浪漫氛圍，大受好評。