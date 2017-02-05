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嘉義梅山太平村鐵雕點燈 為雲梯啟用暖身

「沙蘿亭」由知名藝術家王文志團隊，以在地花卉、植物為發想改造而成。（記者曾迺強攝）

2017-02-05  21:29

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣梅山鄉太平村新設的「沙蘿亭」、「變電箱鐵雕」，以及大坪（太平村舊稱）故事館今晚熱鬧點燈、啟用，村民以辦喜事心情參與剪綵典禮。

太平村長嚴清雅表示，嘉義縣山區重大觀光建設「太平雲梯」力拼今年6月底完工，屆時緊鄰雲梯的太平村將迎來眾多觀光客，因此陸續向縣府、農委會水土保持局、阿里山國家風景區管理處等單位申請經費，完善村庄各項軟硬體設施。

「沙蘿亭」、「變電箱鐵雕」均由知名藝術家王文志團隊，以在地花卉、植物為發想打造而成，即日起每晚都會以七彩光雕點綴，成為社區新亮點；此外，以陳氏家族宅院改造成的大坪故事館，擬規劃為太平村遊客中心，提供展覽、手作DIY等場域，社區邀請梅山出身的音樂家羅正楎帶領的台灣竹樂團即席演奏，場面熱鬧。

太平社區發展協會總幹事王明芳說，為迎接觀光人潮，太平老街上新增多家餐飲店，去年至今至少二十名青年返鄉發展務農、開民宿或開設餐飲店，今年過年還耳聞有青年將陸續從外地回梅山就近就業，樂見雲梯啟用後，對當地產生更多助益。

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  • 梅山鄉太平村活動中心前的變電箱，以鐵雕窗格隱蔽冰冷箱體，再裝飾當地山茶花、風鈴花等植物，打上燈光後搖身一變為光雕藝術品。（記者曾迺強攝）

    梅山鄉太平村活動中心前的變電箱，以鐵雕窗格隱蔽冰冷箱體，再裝飾當地山茶花、風鈴花等植物，打上燈光後搖身一變為光雕藝術品。（記者曾迺強攝）

  • 以陳氏家族宅院改造成的大坪故事館，擬規劃作為太平村遊客中心。（記者曾迺強攝）

    以陳氏家族宅院改造成的大坪故事館，擬規劃作為太平村遊客中心。（記者曾迺強攝）

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