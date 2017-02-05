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強國封劉樂妍「愛國女星」 卻邀她賣硯台和老人茶

2017-02-05  21:16

〔即時新聞／綜合報導〕女星劉樂妍一連串誇講中國的言論遭台灣網友齊聲撻伐，日前她與中國某公司的簽約儀式上更獲封為「台灣愛國女星」。劉樂妍轉往中國取暖以後，她也開始接起中國的業配文，臉書頁上也滿是「翻牆」的中國網友的以簡體字留的言。不過，她在臉書上透露，有人找她賣老人茶、硯台，讓她哭笑不得。

劉樂妍在臉書PO文表示：「謝謝各位廠商的私訊，我實在是受寵若驚吶！是，沒錯，我微博接廣告，但是我不是什麼都接呀。」然而，她似乎對「老人茶」這項商品興趣缺缺，她說「紅酒香檳氣泡酒可以，老人茶真的謝謝再連絡」。

不只老人茶，劉樂妍再度發文表示：「昨天有人微博找我幫他賣硯台，我一臉狐疑？硯台？硯台？是什麼東西？恍然大悟，是文房四寶的那個硯台呀？！唉喲我的媽呀，別弄我了行嗎？」

她在台灣多年來的演藝事業皆不突出，近日在中國終於享受到「有粉絲」的快感，樂得PO出微博上「眾多」的「粉絲群」，並嚷著：「天吶，你們要嚇死我嗎？劉樂妍怎麼會有這麼多的粉絲群呀？我要哭了啦。」不過，粉絲群雖多，人數卻少得可憐，讓她被一名中國網友以簡體字留言吐槽「沒有幾百萬粉之前別曬了。」

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  • 女星劉樂妍演藝事業在台灣發展的不順遂，便開始吹捧中國、往中國發展，看似成功博得人氣，但找上她業配的商品卻稀奇古怪。（圖擷自劉樂妍臉書）

    女星劉樂妍演藝事業在台灣發展的不順遂，便開始吹捧中國、往中國發展，看似成功博得人氣，但找上她業配的商品卻稀奇古怪。（圖擷自劉樂妍臉書）

  • 劉樂妍日前與中國的公司簽約，頭銜為「台灣愛國女星」。（圖擷自劉樂妍臉書）

    劉樂妍日前與中國的公司簽約，頭銜為「台灣愛國女星」。（圖擷自劉樂妍臉書）

  • 劉樂妍在臉書上樂稱微博上眾多的「粉絲群」嚇死她了，不過，卻有中國網友以簡體字留言吐槽：「沒有幾百萬粉之前別曬了」。（圖擷自劉樂妍臉書）

    劉樂妍在臉書上樂稱微博上眾多的「粉絲群」嚇死她了，不過，卻有中國網友以簡體字留言吐槽：「沒有幾百萬粉之前別曬了」。（圖擷自劉樂妍臉書）

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