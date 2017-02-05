廢玻璃瓶和農藥罐別亂丟 桃園可換市民卡加值金

2017-02-05 21:44

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府環保局指出，由於廢農藥容器、玻璃瓶回收意願不高，因此今年配合市民卡政策，推出「資源回收換好禮加值活動」，回收廢農藥罐可在市民卡加值3元、回收廢玻璃瓶可加值1元，環保局也規劃和各里合作，設立50處資源回收站讓市民就近辦理。

桃園市政府環境清潔稽查大隊長羅文林表示，市民對廢玻璃容器及廢農藥容器回收意願較低，不少人會將如酒瓶、提神飲料瓶等廢玻璃瓶，直接混入一般垃圾丟棄，造成隊員被碎玻璃割傷，而農藥瓶可能殘留藥劑，也不能隨意丟棄。

環保局表示，擔心市民任意丟棄回收物會破壞環境生態，因此推動加值活動，每回收1個廢玻璃容器、廢農藥容器，分別可在市民卡加值1元、3元，也可選擇兌換宣導品。

羅文林說，環保局也規劃與各里辦公室協調合作，設立共50處資源回收站，讓民眾除了至環境清潔稽查大隊各區中隊外，能就近到資源回收站加值。