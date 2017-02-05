機捷試營運 6站開放街頭藝人進駐獻藝
2017-02-05 21:22
街頭藝人劉雅萍在機捷站表演製作造型氣球。（桃捷公司提供）
［記者陳昀／桃園報導］桃園大眾捷運公司在2月2日至3月1日，機場捷運試營運期間，在團體試乘民眾進出的六個車站劃設表演空間，已陸續有街頭藝人進駐展藝，其中「唐寶寶」盧璽文、許育瑋、黃曼軒，明天開始連3天，將會在A21站表演陶笛及電子琴。
開放街頭藝人進駐的6個車站即為團體試乘的集合車站，包含A1台北車站、A3新北產業園區站、A8長庚醫院站、A10山鼻站、A18高鐵桃園站、A21環北站。
這幾天吳春梅、劉雅萍、宋智達、周君翰等街頭藝人已陸續到各站表演二胡、造型氣球、吹口琴及水晶球魔術，讓試乘民眾看得目不轉睛，營造機捷站的藝文氣氛。
罹有唐氏症的街頭藝人盧璽文、許育瑋、黃曼軒，他們13年前師承陶笛大師林啟通，努力練習陶笛，且由媽媽親自駕車載著他們南征北討、四處獻藝，明天開始將在A21站表演陶笛與電子琴。桃捷公司說，3人都住在台中，為了演出特地到桃園的心意令人感動，希望大家給予鼓勵與喝采。
桃捷公司表示，接下來還有做昆蟲童趣吊飾的白錫石，自彈自唱的李柏誼、吳次洋，拉二胡的張晉豪等人將一展長才，有意願到各站演出的街頭藝人也可提出申請，詳情可電洽：283-8888轉88731。
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