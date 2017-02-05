桃園市區公車買一送一 明起台1線試辦

2017-02-05 21:17

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府的市區公車「買一送一」優惠明天將在台1線26條路線試辦，持市民卡搭乘特定路線公車，第一趟照常收費、第二趟前8公里免費，超過8公里依里程數計費、每趟最高收費上限60元，預計4月1日起擴大到全市所有公車路線。

明天起在台一線試辦的26條公車路線有：「1、1甲、BR、101、107、110、116、122、127、129、139、151、152、167、168、188、301、601、5009、5017、5078、5118、5623、5624、5651、5654」。

交通局表示，過去桃園的公車分為公路客運、市區公車，兩者收費標準不一造成民眾困擾，去年底公路總局將98條公路客運路線交由市府管理後，市府隨即進行整合，4月起除買一送一擴及全部路線外，也全面改採里程計費。

市長鄭文燦指出，市區公車基本里程8公里內票價皆為18元，超過再按每公里2.58元計費、最高上限60元，所謂「買一送一」是指持市民卡搭乘公車，第一趟照常收費、第二趟由市府補助基本票價18元（半票9元），逾8公里仍須付費，且要享有優惠必須「持市民卡」且「下車再搭」。

交通局補充表示，原本「須1小時內轉乘」規定也取消，只要搭過一趟，無論經過幾天再搭車都可享有優惠，也不限同班次。

此外，鄭文燦說，為了改善台鐵桃園、中壢車站周邊交通，將調整客運總站位置，並設置「智慧型站牌」及「公車候車亭」；桃園區復興路前各客運總站，將統一整併至三民路與萬壽路口的桃園巨蛋前，中壢車站周邊的各客運總站，調整至延平路中壢警察局日式宿舍前；交通局也將整併規劃公車路網，初期先檢討龍岡、中豐、介壽、春日和台一線共5大主要路線，未來分階段執行。