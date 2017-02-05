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台灣燈會北港副燈 「魚躍龍門」試燈亮相

台灣燈會北港燈區副燈「魚躍龍門」今天晚上試燈亮相。（記者黃淑莉攝）

2017-02-05  20:22

［記者黃淑莉／雲林報導］台灣燈會今年在雲林，設有虎尾、北港燈區，繼虎尾燈區主燈「鳳凰來儀」亮相後，北港燈區的副燈「魚躍龍門」今天下午試燈亮相，令許多民眾驚艷，北港燈區將於7日晚上7點率先開燈，北港鎮長張勝智歡迎大家到北港賞燈。

北港燈區規劃有觀光大橋、水道頭及巷弄等三處主題燈區，水道頭燈區，觀光大橋以「百鳥朝鳳」為主題，橋上有上百隻鳥兒齊聚的系列燈組；巷弄燈區則是結合北港老街巷弄中的地景特色，設有傳統電動花燈、藝閣車及盆偶裝置藝術等。

水道頭燈區由觀光局打造「魚躍龍門」的副燈，另還有北港在地藝師結合北港人的宗教信仰，設計出媽祖出巡陣頭、報馬仔、虎爺吃炮等傳統花燈組。

工作人員連日趕工，今天完成各區花燈裝置，雲林縣府晚上6點辦理首次滿載試燈，副燈「魚躍龍門」第一次亮相令人驚艷。

北港鎮長張勝智表示，魚躍龍門取材民間故事中「一躍龍門、身價百倍」的意義，期盼為遊客帶來飛躍高升、吉祥富貴的好兆頭。

張勝智說，北港燈區結合傳統、現代，尤其巷弄燈區會讓遊客轉角都有驚喜，歡迎大家到虎尾、北港賞燈。

台灣燈會北港燈區副燈「魚躍龍門」今天試燈亮相。（記者黃淑莉攝）

台灣燈會北港巷弄主題燈區可見傳統花燈。（記者黃淑莉攝）

台灣燈會北港燈區今天晚上滿載試燈。（記者黃淑莉攝）

台灣燈會北港燈區今天晚上滿載試燈。（記者黃淑莉攝）

台灣燈會北港巷弄主題燈區可見傳統花燈。（記者黃淑莉攝）

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