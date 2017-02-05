三芝「櫻木花道」花況小開一成 賞櫻再等等

三芝區「櫻木花道」兩側栽種櫻花樹，部分區段已開花。（記者李雅雯攝）

2017-02-05 20:51

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市三芝區賞櫻路線「櫻木花道」栽種多株櫻花樹，冬末春初經常獲得高詢問度，遊客頻頻問「櫻花開了沒」。「櫻木花道」由大湖路、青山路串起，目前整體花況約開了一成，若欲前往賞花，還可再等等。

三芝區大湖路、青山路沿線在北縣時期種下許多櫻花樹，包括山櫻花、八重櫻、吉野櫻，尤其以山櫻花為大宗，因為盛開花景的紅色系景觀，故而當地也給了該路段「櫻木花道」的逗趣稱呼，當櫻花盛開時，粉色花景將映襯青山背景，景觀美不勝收，是許多攝影者的取景處。青山路段的山櫻花多在一月下旬、二月上旬時候綻放，往往是「櫻木花道」上最早開花的區段，近來可見數株櫻花樹開花探頭見客。

當地居民說，目前花況僅開約一成，就過往經驗來說，接下來若天氣偏暖，再多點耐心等上兩週，屆時應可開到五成，會是較好的賞花時間點。今天適逢例假日，一早就有許多民眾前往健行，從台北市開車到訪的陳姓民眾說，事前沒有特別查花況，本來就是碰碰運氣，「櫻木花道」沒有盛開花景的時候也另有一番美感，相當適合假日踏青。