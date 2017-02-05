內視鏡手術治中耳炎 不一定要「割耳朵」
2017-02-05 22:20
〔記者王捷／台南報導〕傳統中耳炎手術，會經由耳後開口或耳道前開口進入中耳腔，成大醫院耳鼻喉部呂宇城醫師說，如果使用內視鏡手術，可以避免「割耳朵」，內視鏡經由外耳道，翻開殘存耳膜進行修補，比起傳統顯微手術，更能減少傷口疼痛與耳殼變形、麻木，避免中耳腔正常結構的破壞，但需要更細的內視鏡及較低的熱強度，以避免熱傷害。
對於中耳炎治療，儘管醫療有大幅度進步，但急性中耳炎仍有可能進展為慢性中耳炎。呂宇城醫師說，當中耳腔的炎症持續12星期以上，並伴隨有耳膜穿孔及膿性分泌物時，就是「慢性中耳炎」。
慢性中耳炎的分泌物，會阻斷聽小骨由鼓膜至卵圓窗聲音震動的鏈結，導致傳導性聽力喪失；而膿性分泌物的發炎物質有時會經由圓窗穿透至內耳，造成感覺神經性聽力喪失。
呂宇城醫師表示，沒有併發症的情形下，一般慢性中耳炎也可採保守性治療，為耳朵之局部治療、清潔，配合局部耳抗生素滴劑或全身性抗生素之使用。
在持續性膿瘍而有併發症產生時，就需外科治療，施行乳突鑿開術，以有效改善膿瘍蓄積的情形，在內視鏡技術進步下，可使用內視鏡則可避免在耳後開口或耳道前開口，直接利用經由外耳道的內視鏡輔助，直接翻開殘存耳膜進行修補，不過若耳膜破損太大或耳道狹窄等，仍須由主治醫師仔細評估，並經討論後，再決定治療的方式。
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