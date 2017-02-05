明晴到多雲 北部有涼意 中南部日夜溫差達10度

中央氣象局表示，週一起天氣將受東北季風影響，北部、東北部地區天氣較涼。北部和東北部早晚低溫下探14度至15度；白天中南部地區高溫可達26度左右、日夜溫差達10度。（記者張嘉明攝）

2017-02-05 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕明（6日）各地為晴到多雲的天氣，僅東半部有局部短暫雨；北台灣整天仍有涼意，中南部則陽光溫暖，日夜溫差較大，需留意溫度變化並適時調整穿著。

中央氣象局指出，明天受東北季風影響，迎風面的東半部、基隆北海岸地區有局部短暫雨，西半部地區則為晴到多雲的天氣，中南部地區陽光溫暖。

氣溫方面，早晚北部和東北部低溫下探14度至15度，南部和花東約16度至17度；白天北台灣高溫僅19度至21度，中南部地區則因陽光普照，高溫可達26度左右，日夜溫差達10度，需留意溫度變化。

今（5日）開始東北風明顯增強，明天台南以北、東半部綠島、蘭嶼及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風，海邊活動請注意安全。

位在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，下午2時距離鵝鑾鼻南南東方約1600公里，預測影響台灣的機率低。

明天中南部地區AQI指數為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他為良好至普通，指標汙染物為細懸浮微粒。