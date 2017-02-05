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賞燈人潮擠爆西門町 警察吹哨也趕不走

台北燈節主燈秀晚間開始後，人潮直接往馬路上靠攏。（記者黃建豪攝）

2017-02-05  21:10

〔記者黃建豪／台北報導〕台北燈節今年選在西門町至北門一帶舉辦，主燈及主舞台就設在人車匯聚的成都路與中華路口旁，但交通局為避免封路衝擊交通，在開閉幕與遊行外時間並未封閉成都路。今晚7時主燈秀開始後，民眾為了搶佔好位置，大批人群搶占成都路兩旁，路口雖配有兩名以上員警及義交，仍無法維持道路淨空，儘管車輛駛來仍有人冒險穿越馬路，場面相當危險。

由於西門站6號出口的主舞台以及1號出口周邊已佔滿人，雖起初順利維持道路順暢，但隨著主舞台主持人預告主燈秀即將開始，人群逐漸往馬路上靠，使得寬敞的成都路僅能容納一輛大型車通行，車輛為避免危險，通過人群時只能緩速慢行。

主燈秀音效結束後，員警趕緊吹哨勸離人潮，但大多人不為所動，仍佔著馬路兩旁持續喬位置。

交通局專委黃如妙表示，主舞台區成都路、中華路口的交通管制只在燈節開閉幕和遊行時間進行，其他時段只禁止人行道騎乘自行車，仍開放汽機車通行，因為成都路為主要通行車道，若封閉道路影響層面太大，所以目前是配合號誌派至人員進行管控。

按照交通局規劃，道路封閉只在開閉幕日2月4日下午4時至晚間8時半、2月12日下午5時至晚間9時半，封閉路段有成都路（西寧南路至中華路）、漢中街（成都路至內江街）、漢中街（內江街至長沙街，南往北車道等，以及元宵大遊行2月11日中午12時至晚間8時）的中華路（忠孝西路至成都路）及橫交進入中華路之道路封閉，下午5時至晚間8時的成都路（中華路至康定路）、康定路（成都路至武昌街）、漢中街（成都路至內江街）、漢中街（內江街至長沙街，南往北車道）等道路，且中華路、成都路及康定路等取消停車格位，以及行經上述道路公車將配合改道。

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