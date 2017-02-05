無敵河景空中菜園 淡水樹興活動中心樓頂藏山間

2017-02-05 21:52

〔記者李雅雯／新北報導〕淡水區樹興市民活動中心位於山區田野間，是淡水區海拔最高的市民活動中心，平常用於社區活動、老人共餐。在樹興里長許秋芳號召下，樹興市民活動中心樓頂近日有了座「空中菜園」，由志工們輪番悉心照料，由於位處高處，樓頂空中菜園能遠眺淡水河景、台北港區，讓居民笑稱這裡坐享了「無敵河景」。

空中菜園栽種小白菜、芥菜、萵苣、紅莧菜和其他品項等多種菜葉，收成後即作為社區老人共餐桌上佳餚食材；空中菜園由志工們排班輪番為其澆水照料。樓頂上的花架特別設計了可坐下的空間，在該處就能遠眺淡水河景，天氣晴朗時，遠端的台北港區也能看見，迎著微風、心曠神怡。

空中菜園建置材料經費主要由許秋芳向農委會水土保持局撰寫計畫申請，相關設計細節都是「自己的菜園自己做」。許秋芳說，樹興里下共有十二鄰，可略分為四個聚落，由於主要仰賴的聯外道路都不同，再加上山間小徑區隔，四個聚落平常其實不太有熱絡來往，自從有了空中菜園、老人共餐等活動後，整個樹興里就有了「共同的話題」，會說誰種菜種得特別好，或者誰特別喜歡照顧哪個區塊的菜葉，有些居民特別喜歡抓蟲，總是專注地觀察每片菜葉上是否有蟲，「他們還會暗中較勁誰顧的菜長得又大、又好耶」，許秋芳笑說，空中菜園讓整個里上有了不同過往的氛圍。