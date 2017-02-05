伊甸工會批少付加班費 基金會：依法協商
〔記者吳柏緯／台北報導〕社福團體也捲入勞資爭議？今天十多名伊甸基金會企業工會成員，到伊甸董事長葉瀛賓固定禮拜的台灣基督長老教會和平教會抗議。工會成員指控，伊甸長期違反勞基法、少給加班費，更無視勞檢結果、惡意拖延勞資協商，嚴重侵害勞工權益。
伊甸基金會企業工會理事長周文柄表示，伊甸基金會在雙北共有超過300位復康巴士駕駛，平均每天需工作11小時，其中包含2小時加班，1小時休息；但實際上，中午休息時間不僅要負責保管車輛、且保持通訊暢通，隨時待命，如有任務必須出發載客，而且幾乎是常態。根據工會統計，駕駛每日平均休息時間約只有15分鐘。
事實上，去年5月台北市勞動局勞檢時，就認定伊甸基金會將待命時間視為休息，藉此少算工時、不付加班費的行為屬違法，而且實際加班時數也超過了法定時數，因此曾開罰10萬元。但工會向伊甸三度反應，應將休息的1小時視同加班，給予加班費卻未給予具體承諾。
周文柄指出，勞資雙方今年一月曾兩度協商，但資方僅派出無決定權的幹部與會，也未提出任何加班費償還方案，更於信函中耍賴不承認違法、無視勞檢結果。工會只好再度出面，要求資方拿出誠意與工會協商。
勞動部強調，根據勞基法第35條規定，勞工連續上班4小時後應該有至少30分鐘的休息時間，多數的企業都會將兩個30分鐘併成1小時作為午休時間。勞動部強調，除了法令內有規範的例外狀況，例如輪班制勞工，否則沒有讓勞工按時休息就是違法。
全國自主勞工聯盟執秘賈伯楷表示，勞基法規定休息時間應是自由利用、不受雇主指揮監督，也不必提供勞務或待命。他認為伊甸透過這樣的方式，一年平均規避了200多萬元加班費，應立即償還給勞工，並修改工作規則，讓勞工能夠好好休息。
伊甸社會事業處長王昭恕回應，伊甸員工中午均有1小時休息時間，本就不算加班。駕駛可在停車場或各場站休息，時間可自由運用不受雇主指揮或監督，如果出勤遇上塞車或其他突發狀況，拖延下班時間，則可依法申請加班費。
王昭恕強調，復康巴士由政府委辦並接受監督，不可能違法，若工會不滿意協商結果，可依工會法合法程序啟動勞資協商，或向北市勞動局申請仲裁或訴訟，伊甸絕無關閉協商管道。
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標題：伊甸工會批少付加班費 基金會：依法協商
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