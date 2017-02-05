過年紅包袋 巧手作環保燈籠

2017-02-05 19:34

［記者黃旭磊／高雄報導］過年紅包用不完，發揮巧思也能做燈籠。

上百名家長與學童今天（5日）於鹽埕國小參與「歡渡元宵〜手作提燈、環保創意燈籠」活動，高雄市社教館鹽埕站志工陳愉婷教導，以6張紅包袋黏成立體6邊形，再用另外6張紅包袋做成燈體與燈頂，燈底旁再剪成紅色流蘇，製作出古色古香紅燈籠。

鹽埕國小四年級學童蔡喬安、幼兒園妹妹蔡佳穎由媽媽陪同製作。蔡媽媽表示，姐妹們做成金色及HELLO KITTY燈籠，加點巧思回收紅包袋，學習環保及創意。

親子們發揮創意以「春」、「福」貼紙、金元寶中國結裝飾，增添燈籠風貌，陳愉婷並播放影片介紹元宵節由來，也玩猜燈迷，提前享受元宵氣氛。