高市10校獲教育部補助拆建經費

2017-02-05 22:09

〔記者黃旭磊／高雄報導〕教育部補助高雄國中、小老舊校舍重建經費，超過10校受惠。

教育部於今年核定補助高雄市辦理「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫（106至108年度）」經費，金額為老舊校舍拆除重建工程6億3千多萬元、補強工程經費12億8千多萬元兩案，其中，瑞豐國中校舍改建工程以及明義國中、小港、瑞祥、太平、青山、鳳林、坪頂等國小校舍補強工程受惠。

立委賴瑞隆表示，去年2月6日高雄美濃地震，全國有481所學校受災，高雄市95校受災，數量排名全國第2，夏天又遭強颱莫蘭蒂重創，凸顯校舍老舊失修及耐震設備不足等問題。

教育界指出，地震天災頻繁，期待政府進行校舍健檢、耐震評估並擬定重建補強計畫，重視老舊校舍安全問題並讓孩童在安全空間學習。

據了解，工程經費由行政院中央災害準備金、二級準備金支應，減輕市府負擔，而除了中央挹注經費，高雄市議會也於第三次定期大會中提案要求市府成立「各級學校校舍整建專案小組」，動用市府第二預備金補強或拆除重建老舊校舍。