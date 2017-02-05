台北燈節西門站塞爆 1、6號出入口只進不出

2017-02-05 19:07

〔記者黃建豪／台北報導〕2017台北燈節越夜越熱鬧，台北捷運公司統計，截至晚間6時，西門站5日累計運量達7.5萬人次、北門站累計運量達0.7萬人次，與開幕首日同時段相比人潮只稍減7千人，周邊人潮依舊擁擠，使得最靠近主舞台的西門站1號及6號出入口自下午5時25分起，實施「只進不出」人潮管制，呼籲民眾多由其他出入口或北門站步行前往。

北捷統計，5日截至晚間6時，西門站累計運量達7.5萬人次，相較1月8日平常周末的4.7萬人次，大增2.8萬人次；北門站累計運量達0.7萬人次，較1月8日平常周末的0.5萬人次，小增0.2萬人次。

北捷表示，西門站因人潮眾多，1號及6號出入口已自下午5時25分起 實施「只進不出」人潮管制，大廳將由引導民眾由3號及4號出入口出站。