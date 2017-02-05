愛犬遺失 動保處跋涉百公里接力尋回
2017-02-05 21:06
〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市動保處上個月在萬里區公所執行狂犬病疫苗注射與晶片植入勤務時，一位陳小姐慌張地到現場尋找走失多時的愛犬，動保處列入電腦資料協尋，隨即接獲新店動物之家通報，曾救援1隻黑色犬隻，進一步查詢身上犬牌號碼，確認是陳小姐遺失愛犬，經三芝管制隊輾轉交由飼主領回，小黑犬長途跋涉100多公里，總算重回主人懷抱。
住在萬里區的陳小姐說，愛犬已遺失一段時間，小黑犬平日和家人相依為命，走失後全家心急如焚，四處請求協尋。得知動保處服務團到萬里服務，特地請動保處協助。
陳小姐表示，小黑犬外觀無明顯標記，只記得遺失時有配戴紅色項圈，以及新北市政府施打狂犬病注射時發送的犬牌。
動保處隨即錄案處理，列入電腦資料協尋，沒多久即接獲新店動物之家管制隊通報，曾救援1隻黑色犬隻，外觀與飼主描述特徵十分吻合，進一步查詢身上犬牌號碼，終於確認是陳小姐遺失的愛犬。
小黑犬經由三芝管制隊輾轉交由飼主領回，看到多日不見的愛犬，飼主給予大大的擁抱，也不斷向工作人員致謝，經過100多公里接力救援，小黑犬的流浪生涯終於結束，重回溫暖的窩。
動保處提醒，為寵物植入晶片及辦妥寵物登記是非常重要的，晶片是寵物的身份證，以小黑犬的事件為例，若身上有晶片，其實可以更早回到飼主身邊。
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