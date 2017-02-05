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台北燈節人車壅塞 武昌、延平段晚間6時起交管

2017-02-05  18:37

〔記者黃建豪／台北報導〕台北燈節今晚持續在西門町至北門一帶舉辦，人潮至下午3時半以後明顯增加，因車輛及行人眾多，為避免燈海隧道壅塞，交通局至晚間6時起，對武昌街一段（重慶至中華）及延平段（漢口至武昌）進行道路管制，期間禁止車輛通行，預計管制到晚間11時，並視實際道路情況做調整。

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  • 台北燈節吸引大量人潮，周邊塞車情形嚴重。（記者黃建豪攝）

    台北燈節吸引大量人潮，周邊塞車情形嚴重。（記者黃建豪攝）

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