硬派輕小說「哥布林殺手」爆紅 作者宣布出外傳

暢銷輕小說《GOBLIN SLAYERS！哥布林殺手》作者蝸牛くも與繪師神奈月昇來台參加台北國際動漫節，作者蝸牛剛好生日，出版社與粉絲合作高舉布條，替其慶生。（記者吳柏軒攝）

2017-02-05 21:49

〔記者吳柏軒／台北報導〕去年暢銷輕小說《GOBLIN SLAYERS！哥布林殺手》以硬派風格，在奇幻、校園類的輕小說界中異軍突起，也在台灣網路掀起熱潮，作者蝸牛くも老師、插畫家神奈月昇今天參加台北國際動漫節，更當場公布全球首發消息，將啟動外傳小說與漫畫製作，再度讓粉絲激情爆表。

《哥布林殺手》故事描述一個奇幻世界，人類由法師、戰士、武鬥家等組隊冒險，與怪獸哥布林廝殺，主角因親人被殺而花五六年成為「哥布林殺手」，與其他夥伴展開一連串掃蕩哥布林的故事。作者蝸牛表示，自己當初是跟網友討論的奇幻架構，而比起超人拯救世界的威能，更喜歡蝙蝠俠那種獨自一人對抗地下邪惡勢力的感覺。

台灣代理商尖端出版社表示，哥布林殺手作品來台灣前，就在網路引起話題，網友認為故事新鮮有趣，在輕小說界中一片「萌」元素中異軍突起，呈現「直接了當又爽快！」、「硬派但很扎實！」等感覺，系列作品前2集已經累積全球50萬冊銷售，台灣方面第1集也破萬冊銷量。

而該作品作者蝸牛與繪師神奈月昇也在下午親自出席今年的台北國際動漫節，與150名購買5200元簽名組的死忠粉絲相見歡，蝸牛還碰巧生日，直接在台灣慶生，他也當場宣布連日本都還沒有的消息，將啟動外傳小說與漫畫《哥布林殺手外傳：Year One》（暫譯）製作，引起粉絲再度尖叫，期待未來作品上市。

27歲的李姓讀者認為，這部作品故事有趣，內容硬派，並非傳統輕小說一直強調的「主角光環」，哥布林殺手的主角是憑著一股「靠自己」的信念，給人一種平民式英雄的孤獨感，因而被深深吸引。