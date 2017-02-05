硬派輕小說「哥布林殺手」爆紅 作者宣布出外傳
暢銷輕小說《GOBLIN SLAYERS！哥布林殺手》作者蝸牛くも與繪師神奈月昇來台參加台北國際動漫節，作者蝸牛剛好生日，出版社與粉絲合作高舉布條，替其慶生。（記者吳柏軒攝）
〔記者吳柏軒／台北報導〕去年暢銷輕小說《GOBLIN SLAYERS！哥布林殺手》以硬派風格，在奇幻、校園類的輕小說界中異軍突起，也在台灣網路掀起熱潮，作者蝸牛くも老師、插畫家神奈月昇今天參加台北國際動漫節，更當場公布全球首發消息，將啟動外傳小說與漫畫製作，再度讓粉絲激情爆表。
《哥布林殺手》故事描述一個奇幻世界，人類由法師、戰士、武鬥家等組隊冒險，與怪獸哥布林廝殺，主角因親人被殺而花五六年成為「哥布林殺手」，與其他夥伴展開一連串掃蕩哥布林的故事。作者蝸牛表示，自己當初是跟網友討論的奇幻架構，而比起超人拯救世界的威能，更喜歡蝙蝠俠那種獨自一人對抗地下邪惡勢力的感覺。
台灣代理商尖端出版社表示，哥布林殺手作品來台灣前，就在網路引起話題，網友認為故事新鮮有趣，在輕小說界中一片「萌」元素中異軍突起，呈現「直接了當又爽快！」、「硬派但很扎實！」等感覺，系列作品前2集已經累積全球50萬冊銷售，台灣方面第1集也破萬冊銷量。
而該作品作者蝸牛與繪師神奈月昇也在下午親自出席今年的台北國際動漫節，與150名購買5200元簽名組的死忠粉絲相見歡，蝸牛還碰巧生日，直接在台灣慶生，他也當場宣布連日本都還沒有的消息，將啟動外傳小說與漫畫《哥布林殺手外傳：Year One》（暫譯）製作，引起粉絲再度尖叫，期待未來作品上市。
27歲的李姓讀者認為，這部作品故事有趣，內容硬派，並非傳統輕小說一直強調的「主角光環」，哥布林殺手的主角是憑著一股「靠自己」的信念，給人一種平民式英雄的孤獨感，因而被深深吸引。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 中客變少 這些國家來台遊客卻創新高！
- 韋宗成「搶救」林默娘 網友讚：全能邪神改造王！
- 神明指示發白米濟貧 辣妹熱舞祝壽化解尷尬
- 桃園「幸福起家」試點燈 網友搶頭香、PO網分享
- 竹縣婦幼館戶外表演劇場 開館10年未曾使用
- 提升位階外 國防部長決調整士官待遇
- 馬桶裡有響尾蛇！ 專家共抓出24條蛇
- 擋川普穆斯林禁令 聯邦法官：全美放行
- 王如玄嘆燈節「沒FU」 網民酸：不是守舊才叫回憶
- 自由開講》研發隱形戰機對台灣的助益
- MLB》弗羅雷斯打贏仲裁 年薪多出1200萬
- MLB》專家驚艷！大都會菜鳥這顆曲球轉速高達三千（影音）
- 北市大樓外牆施工 工人從15樓摔下身亡
- 自由廣場》大學自治 自取其辱
- 人倫悲劇！父殺3子女後自殺 3死1重傷
- 拍扁麵包師私訊要錢 網友傻眼：我長得像ATM？
- 賞燈人多一團亂 道路、網路都「卡卡」
- 不敵抗議 羅馬尼亞將撤銷貪腐除罪令
- 醉男摔落深坡昏迷 警消垂降搶救
- 鳳凰城公開賽》小潘無緣晉級 美韓2將領先
- 自由廣場》台三線 再浪漫一些
- 控性侵卻傳訊「我太想要」 違反常理判他無罪
- Lara開唱 歌后獨子難得曝光開金口
- 超級盃明開戰 反川普大軍搶鏡
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Patriot missiles deployed on east coast
- 焦點評論》兩個內舉
- 德銀為不當行為致巨額損失 登報向股東道歉
- 美富豪不捨事業 拒任陸軍部長
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Beijing lashes out at US’ Mattis over Diaoyutai remarks
- MLB》王建民之後……洋基農場養不出王牌
- 台啤勝利指標 于煥亞只休除夕
- NBA》主場球迷噓聲不斷 甜瓜不耐揮手（影音）
- 北市公寓暗夜竄火舌 屋主喪命、妻女受傷
- 羅浮宮攻擊凶嫌傷勢好轉 正式羈押
- 陳良基上任首要挑戰 郭明良論文案
- 高雄市電影館影展贈票活動》光影殿堂-坎城影展名片精選
- 帝寶一拍流標 住戶密謀二拍護盤
- 網傳金秀賢4月秘婚昭熙 經紀公司怒喊告
- 富商男友帶出門 吳佩慈醫院快閃45分鐘
- Jolin單身迎新！黏「小男友」彈琴
- 製作花燈4個月 收容人頓悟人生想爹娘
- HBL》韓杰諭大扭準決賽報銷 泰山首戰不敵高苑吞敗
- 絲薇托莉娜強壓彭帥 首捧台灣女網冠軍
- 站前嘉縣公車候車站亭 今晚熄燈
- 經典賽》南韓「不動二壘」膝傷退賽 12強國手吳載元遞補
標題：硬派輕小說「哥布林殺手」爆紅 作者宣布出外傳
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email