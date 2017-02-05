全台首家 傷口照護產業文化館2月新北開幕

2017-02-05 21:04

〔記者賴筱桐／新北報導〕因為癌末患者的一句話，讓生醫業者王耀乾投入水膠手術敷料研發，原本瀕臨倒閉的公司東山再起，創造自有品牌，逐漸在市場闖出名號，產業朝多元化發展，今年轉型成立全台首家傷口照護產業文化館，位於新北產業園區內，預計2月下旬開幕，以輕鬆活潑形式傳達社會大眾正確的傷口護理觀念，寓教於樂。

安美得生醫股份有限公司主要研發各項傷口敷料，董事長王耀乾早期為廚師，因緣際會轉行，從事醫療產業至今近20年。

王耀乾回想，數年前擔任藥廠業務，親眼見到一名乳癌患者的痛苦，傷口潰爛散發惡臭，旁人不敢靠近，每次換藥須撕除敷料，連帶結痂處被整片拔下，頓時流出血水，痛不欲生，當時王耀乾拿出技術尚未成熟的水膠敷料，患者試用後覺得十分舒服，在離世前一星期告訴他，好的產品一定要研發，造福社會。

公司成立初期，一度周轉不靈，面臨倒閉危機，後來尋求新北市經發局協助，順利度過難關。近年研發「UV光聚合水膠」技術，製作傷口敷料，不沾黏、防水的特性，有助減輕換藥疼痛感，廣納病患與醫師需求，做為產品改良方針，平均每年銷售100萬片敷料，年營業額約2.8億元。

「安美得傷口照護產業文化館」介紹傷口醫療的演進史、公司核心技術、產品特性及製程、衛教資訊等，互動區透過傷口護理DIY、有獎徵答、遊戲等方式，幫助社會大眾了解傷口照護正確知識與觀念，打造醫療工作人員的交流平台，即日起開放團體預約免費參觀，每次15至20人。