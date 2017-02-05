花蓮蒜苗年後價跌6成 農民嘆菜金變菜土

2017-02-05 18:01

［記者王峻祺／花蓮報導］年前應景蒜苗每公斤批發價雖與去年相差近40％，但相較一般蔬菜，價位仍高的嚇人，讓許多民眾望「蒜」興嘆，年後則因產量增，外加市場需求大減，導致價格一路下滑約6成，每公斤拍賣均價自163元跌到70元，讓不少農民大嘆「菜金瞬間變菜土」。

花蓮縣蔬菜運銷合作社經理潘文賢說，受暖冬影響，今年蔬果產量充裕，價格均比去年大幅下跌，就連往年不可或缺的應景春節蔬菜「蒜苗」，也跌幅約4成，每公斤平均批發價160元。

潘文賢說，隨著天候節氣，蒜苗產量年後陸續產出，上週末拍賣均價70元，比年前大幅滑落6成，由於目前蒜苗價格已趨向平穩，鼓勵民眾可趁勢多加選購，增加餐桌料理變化。

許姓蒜苗農說，傳統及果菜市場現在到處都是趁勢搶便宜人潮，今年蒜苗價格雖比往年低，但年前一斤還有200元，豈料年後沒幾日，價格也隨著產量與供需情況逐漸下滑，拍賣均價竟自160多元跌到僅剩70元，瞬間印證「菜金變菜土」。

他強調，蒜苗通常搭配臘肉、香腸及烏魚子食用，或是烹煮台菜「魷魚螺肉蒜」時，才會大量放入湯內熬煮，其餘多半都是餐桌配角，導致價格受限市場需求，預計2月中旬產量再增後，價格還會往下跌，已做好賠本的心理準備。