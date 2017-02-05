| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
立榮航空接手北花航線 明開放網路訂票 川普哭哭 法院拒絕恢復移民禁令！
 首頁 > 生活

花蓮蒜苗年後價跌6成 農民嘆菜金變菜土

2017-02-05  18:01

［記者王峻祺／花蓮報導］年前應景蒜苗每公斤批發價雖與去年相差近40％，但相較一般蔬菜，價位仍高的嚇人，讓許多民眾望「蒜」興嘆，年後則因產量增，外加市場需求大減，導致價格一路下滑約6成，每公斤拍賣均價自163元跌到70元，讓不少農民大嘆「菜金瞬間變菜土」。

花蓮縣蔬菜運銷合作社經理潘文賢說，受暖冬影響，今年蔬果產量充裕，價格均比去年大幅下跌，就連往年不可或缺的應景春節蔬菜「蒜苗」，也跌幅約4成，每公斤平均批發價160元。

潘文賢說，隨著天候節氣，蒜苗產量年後陸續產出，上週末拍賣均價70元，比年前大幅滑落6成，由於目前蒜苗價格已趨向平穩，鼓勵民眾可趁勢多加選購，增加餐桌料理變化。

許姓蒜苗農說，傳統及果菜市場現在到處都是趁勢搶便宜人潮，今年蒜苗價格雖比往年低，但年前一斤還有200元，豈料年後沒幾日，價格也隨著產量與供需情況逐漸下滑，拍賣均價竟自160多元跌到僅剩70元，瞬間印證「菜金變菜土」。

他強調，蒜苗通常搭配臘肉、香腸及烏魚子食用，或是烹煮台菜「魷魚螺肉蒜」時，才會大量放入湯內熬煮，其餘多半都是餐桌配角，導致價格受限市場需求，預計2月中旬產量再增後，價格還會往下跌，已做好賠本的心理準備。

廣告
  • 花蓮蒜苗價格比年前下滑約6成，農民大嘆菜金變菜土。（記者王峻祺攝）

    花蓮蒜苗價格比年前下滑約6成，農民大嘆菜金變菜土。（記者王峻祺攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 菜價 蒜苗 蔬菜價格
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
免烤！檸檬米蛋塔
超好吃！蔬菜雞腿捲
歐式奶油洋蔥濃湯
奇異果可以帶皮吃？
轉寄

標題：花蓮蒜苗年後價跌6成 農民嘆菜金變菜土


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月5日‧星期日‧丁酉年正月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.