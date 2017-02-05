東華大學垃圾屢遭開單 9日起實施垃圾不落地

2017-02-05 21:26

［記者王峻祺／花蓮報導］東華大學校園垃圾子車，近月因垃圾分類不確實，屢遭花蓮壽豐鄉清潔隊破袋檢查，並開紅單警告，校方為杜絕校外垃圾傾倒，9日起將實施校內垃圾不落地計畫，定時定點由垃圾車及清潔人員收取，除嚇阻民眾丟置情形，也能依規定當場檢查學生是否確實做好垃圾分類。

東華大學環保組表示，校內垃圾子車普遍分類不確實，導致垃圾車進入壽豐鄉垃圾掩埋場傾倒時，被檢查出垃圾分類不合格，為避免垃圾再遭退運、開罰，經與鄉公所及在校務會議討論後，決定自9日開始實施全校垃圾不落地。

東華大學目前已在校門口懸掛海報標示，並公布各區垃圾收取時間，暫定校內學生宿舍區、學人宿舍區及行政教學區等3區15處，採取分區、定時及定點方式，由垃圾車及清潔隊員巡迴校內前往收取垃圾，盼能改善隨意丟置垃圾情形。

東華大學強調，為阻絕外來垃圾傾倒，初期校內垃圾子車將上蓋、上鎖，並研議加裝感應警報擴音器或增加駐衛警監視巡邏次數，防止校外或不守規定的民眾將垃圾棄置子車內。

壽豐鄉長張懷文說，鄉內各村實施垃圾不落地行之有年，樂見校方配合政府政策，一起攜手做好垃圾分類與減量工作。