| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
內壢火車站驚傳落軌死亡事故 上下行列車均延誤
 首頁 > 生活

東華大學垃圾屢遭開單 9日起實施垃圾不落地

2017-02-05  21:26

［記者王峻祺／花蓮報導］東華大學校園垃圾子車，近月因垃圾分類不確實，屢遭花蓮壽豐鄉清潔隊破袋檢查，並開紅單警告，校方為杜絕校外垃圾傾倒，9日起將實施校內垃圾不落地計畫，定時定點由垃圾車及清潔人員收取，除嚇阻民眾丟置情形，也能依規定當場檢查學生是否確實做好垃圾分類。

東華大學環保組表示，校內垃圾子車普遍分類不確實，導致垃圾車進入壽豐鄉垃圾掩埋場傾倒時，被檢查出垃圾分類不合格，為避免垃圾再遭退運、開罰，經與鄉公所及在校務會議討論後，決定自9日開始實施全校垃圾不落地。

東華大學目前已在校門口懸掛海報標示，並公布各區垃圾收取時間，暫定校內學生宿舍區、學人宿舍區及行政教學區等3區15處，採取分區、定時及定點方式，由垃圾車及清潔隊員巡迴校內前往收取垃圾，盼能改善隨意丟置垃圾情形。

東華大學強調，為阻絕外來垃圾傾倒，初期校內垃圾子車將上蓋、上鎖，並研議加裝感應警報擴音器或增加駐衛警監視巡邏次數，防止校外或不守規定的民眾將垃圾棄置子車內。

壽豐鄉長張懷文說，鄉內各村實施垃圾不落地行之有年，樂見校方配合政府政策，一起攜手做好垃圾分類與減量工作。

廣告
  • 東華大學垃圾屢遭開單，9日起將實施全校垃圾不落地，盼能杜絕校外民眾垃圾傾倒情形。（記者王峻祺攝）

    東華大學垃圾屢遭開單，9日起將實施全校垃圾不落地，盼能杜絕校外民眾垃圾傾倒情形。（記者王峻祺攝）

  • 東華大學目前已在校門口懸掛實施垃圾不落地海報標示，並公布各區垃圾收取時間。（記者王峻祺攝）

    東華大學目前已在校門口懸掛實施垃圾不落地海報標示，並公布各區垃圾收取時間。（記者王峻祺攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 垃圾不落地 東華大學
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
免烤！檸檬米蛋塔
超好吃！蔬菜雞腿捲
歐式奶油洋蔥濃湯
奇異果可以帶皮吃？
轉寄

標題：東華大學垃圾屢遭開單 9日起實施垃圾不落地


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月5日‧星期日‧丁酉年正月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.