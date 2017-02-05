桃捷邀小小鐵道迷 白化症者關懷協會試乘

桃捷邀小小鐵道迷試乘，5歲的范亮難掩興奮。（記者林彥彤攝）

2017-02-05 20:27

〔記者林彥彤／台北報導〕機場捷運自2月2日起試營運，今天也邀請「白化症者關懷協會」體驗，其中一位鐵道迷年齡僅有5歲，而協會也在試乘的過程中給機捷一些建議，機捷董事長劉坤億承諾，考量需求，標示字體可再放大改進。

白化症者協會帶領十三位白化症者及其家屬一同從機捷「A1台北車站」出發，搭乘直達車到「A13機場二航廈站」，最後搭乘普通車回台北。

短短的不到一小時的路程，年紀最小5歲的「范亮」是十足的鐵道迷，他喜歡包含高鐵、台鐵與捷運等，他的爸爸說，從昨天起兒子就很期待機捷體驗，2天前就已把路線、車子的顏色記下。完成體驗後，被問到與北捷有何不同，范亮回應，車子是紫色的，然後坐起來很舒服。

白化症者協會理事長王信中指出，依照千分之一遺傳機率推估，全台白化症者應有1000到2000多人，其中白化症者最常見的就是弱視問題，搭乘大眾交通運輸光照的部分還可依賴輔具，但最怕的就是標示字體太小。

機場捷運董事長劉坤億表示，試營運就是為了要廣收各方意見，特別是較弱勢的族群，他承諾，會請相關工作人員協助改善標示的問題。

另外，回程搭乘普通車的過程有乘客反應，車廂連接的接縫處，摩擦聲音很大、又尖銳，特別是在列車轉彎時。

機捷回應，車廂行進一系列都是有經過密閉性與隔音的數值檢測，摩擦聲音會比現在板南線捷運的聲音還小。