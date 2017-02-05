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強國人日本闖禍 竟轟李茂生「你媽是慰安婦？」

2017-02-05  19:24

〔即時新聞／綜合報導〕台大教授李茂生昨日將網友整理出日本電視節目所播出的「中國旅客湧入北海道朝里民宅」內容轉貼在臉書上，並且為此評論，不料，卻遭中國網友留言人身攻擊。李茂生遭罵「你媽是自願慰安婦嗎？」他無奈表示：「某些強國人真的很沒有禮貌。」

李茂生PO文表示：「我只是轉載了日本電視報導北海道朝里地區居民的困擾而已。結果，他不敢去向日本電視台抗議，反倒是寫訊息到我這裡囂張。真搞不懂他腦袋瓜裡面到底是裝了什麼東西。」

中國網友的留言內容為：「老頭子這麼老了為什麼不去棺材裡面躺著等死？發什麼臉書。問下你媽是自願慰安婦嗎？給多少日本爸爸操過呢？」、「老頭子，你主人在跟你說話只是學狗叫兩句逗主人開心唄。」、「老東西？」

不堪入目的謾罵字眼讓網友們群起憤怒，質疑「為何強國人看得到FB啊？」有網友表示：「現在全部的翻牆都要經過核准，換言之這些人真的是五毛的機率頗高。」網友們也怒轟：「強國水準不意外」、「沒有家教」、「沒有禮貌」、「撿不完的玻璃心」，有網友則安慰李茂生：「老師，認真就輸了。」

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  • 李茂生昨轉載了日本電視節目所播出的「中國旅客惹惱日本北海道居民」之相關內容，並且發表評論，卻被中國網友留言人身攻擊。（圖擷自李茂生臉書頁）

    李茂生昨轉載了日本電視節目所播出的「中國旅客惹惱日本北海道居民」之相關內容，並且發表評論，卻被中國網友留言人身攻擊。（圖擷自李茂生臉書頁）

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