強國人日本闖禍 竟轟李茂生「你媽是慰安婦？」
2017-02-05 19:24
〔即時新聞／綜合報導〕台大教授李茂生昨日將網友整理出日本電視節目所播出的「中國旅客湧入北海道朝里民宅」內容轉貼在臉書上，並且為此評論，不料，卻遭中國網友留言人身攻擊。李茂生遭罵「你媽是自願慰安婦嗎？」他無奈表示：「某些強國人真的很沒有禮貌。」
李茂生PO文表示：「我只是轉載了日本電視報導北海道朝里地區居民的困擾而已。結果，他不敢去向日本電視台抗議，反倒是寫訊息到我這裡囂張。真搞不懂他腦袋瓜裡面到底是裝了什麼東西。」
中國網友的留言內容為：「老頭子這麼老了為什麼不去棺材裡面躺著等死？發什麼臉書。問下你媽是自願慰安婦嗎？給多少日本爸爸操過呢？」、「老頭子，你主人在跟你說話只是學狗叫兩句逗主人開心唄。」、「老東西？」
不堪入目的謾罵字眼讓網友們群起憤怒，質疑「為何強國人看得到FB啊？」有網友表示：「現在全部的翻牆都要經過核准，換言之這些人真的是五毛的機率頗高。」網友們也怒轟：「強國水準不意外」、「沒有家教」、「沒有禮貌」、「撿不完的玻璃心」，有網友則安慰李茂生：「老師，認真就輸了。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 中客變少 這些國家來台遊客卻創新高！
- 韋宗成「搶救」林默娘 網友讚：全能邪神改造王！
- 強國人日本闖禍 竟轟李茂生「你媽是慰安婦？」
- 學測作文考慮翻譯後給分 李茂生：難道英文較高尚？
- 台北燈節紙花變紙屑 「粉美妹」一度洩氣倒地
網友回應
熱門新聞
- 提升位階外 國防部長決調整士官待遇
- 馬桶裡有響尾蛇！ 專家共抓出24條蛇
- 為討3千元 囂張屁孩舞信號彈示威
- 中職轉隊心情 女孩們懂了
- MLB》王建民之後……洋基農場養不出王牌
- NBA》馬刺擊碎金塊 送給波總執教生涯第1128勝
- 美防長稱釣魚台適用美日安保 外交部回應了！
- NFL》獵鷹四分衛萊恩獲賽季MVP 為明超級盃搶好彩頭
- 國民黨魁熱戰／吳詹高雄拉票 郝柱北市團拜
- 人倫悲劇！父殺3子女後自殺 3死1重傷
- 《致命中國》中文影片出爐 揭露無數黑心行為
- （影音）粉絲好瘋狂！OL脫衣乳壓 熟女爽貼小龜頭
- 自由廣場》可惜了澎湖灣
- 幸福「棗」到了 「肯納」手作 新人超愛
- 王如玄嘆燈節傳統消失 簡余晏：樂意親自導覽
- 鼓鼓穿了這件衣服 府城粉絲狂喊脫掉
- 賞燈人多一團亂 道路、網路都「卡卡」
- 史上最狂千層沾醬！巨石強森再刷金氏紀錄
- NBA》浪花兄弟轟61分也沒用 國王延長賽險勝勇士
- 醉漢酒駕怒摔酒測器 賠7萬還要吃刑責
- 不選擇階段性戰場 詹啟賢︰要一路打到底
- 桃市長：地景藝術節 未來移富岡
- 騎鐵馬遊石門水庫 1大1小都犁田重摔
- 〈徵文大拼盤〉Line之害群之馬
- 控性侵卻傳訊「我太想要」 違反常理判他無罪
- 官網出包 總統府認錯更新
- 桃園火災頻傳…大溪暗夜火警 網友揪心
- 台灣警察的日常…阿多仔也喊讚！
- 強國媒體悲歌！報導警用車翻覆 竟慘遭撤查整改
- 莎法洛娃慶生 雖敗猶樂
- 家長當志工 打造綠意竹市幼
- 謝哲青瘋扭蛋 貞子亂鬥伽椰子最Q
- NBA》遭主場球迷狂噓 安東尼霸氣回應
- 台北燈節加強維安 警方有「嬌點」
- 洪秀柱跑攤強碰郝龍斌 尷尬祝福「大家都是人材」
- 趁川普禁令遭擋 七國公民紛紛趕赴美國
- NBA》林書豪拍影片 意外挑撥外婆和媽媽的感情？（影音）
- 不能講！ 北京氣象局把霧霾說成佛地魔
- 可樂有結晶體？ 吸毒男裝醉遭警識破
- 足球》台灣國腳旅外 吳俊青加盟泰國球隊
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：強國人日本闖禍 竟轟李茂生「你媽是慰安婦？」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分