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捷運西門站擠爆 台北燈節人潮不減

2017-02-05  18:04

〔記者黃建豪／台北報導〕2017台北燈節今年首度移師西區舉辦，地點選在西門町、北門一帶，方便民眾搭乘捷運與公車前往。繼昨天開幕後，台北捷運公司統計，今天截至下午4時， 西門站累計運量達5.4萬人次、北門站累計運量達0.5萬人次，與開幕首日同時段相比人潮依舊。

北捷統計，5日截至下午4時，西門站累計運量達5.4萬人次，相較1月8日平常周末的3.6萬人次，大增1.8萬人次；北門站累計運量達0.5萬人次，較1月8日平常周末的0.4萬人次，小增0.1萬人次。

北捷表示，以截至下午4時的數據來說，昨、今兩天的西門站、北門站累計人次是差不多的。不同的是，今天西門站列車運行正常，西門站1號及6號出口仍開放正常進出。

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  • 捷運西門站累計人次，截至今天下午4時已達5.4萬。（記者黃建豪攝）

    捷運西門站累計人次，截至今天下午4時已達5.4萬。（記者黃建豪攝）

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