現代人愛看哪種書 國資圖統計告訴你

2017-02-05 20:58

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大家都在看哪些書呢？國立公共資訊圖書館公佈去年借閱統計，武俠小說仍是大家的最愛，網路、影視和輕小說則幾乎佔據前十大，黃易的《日月當空》蟬聯年度冠軍，亞軍為流瀲紫的《后宮‧如懿傳》。

國資圖統計，文學類書籍歷來都是最受歡迎的類型，小說最為熱門，去年文學書熱門榜，前20名均為小說，年度冠軍為黃易的《日月當空》，金庸的《射鵰三部曲》第8名、《天龍八部》、《鹿鼎記》等經典武俠小說人氣不減。

原著翻拍影視、或由影視改編小說的作品也很受歡迎，《后宮‧如懿傳》第2名、《步步驚心》第5名、《別相信任何人》17名，輕小說《灼眼的夏娜》、《零度領域》、《奇諾の旅》等也蟬連榜內。

非文學類的熱門借閱作品涵蓋多種題材，包括基礎科學、語言學習、投資理財、料理書等，排名前20大多達16本新入榜，冠軍《觀念化學》和第四名《灌園先生日記》連續兩年在榜內，《秘密》不僅是書店長年暢銷書，在借閱榜中也列居第10名。

在兒童書方面《地球公民365》系列、《世紀探索百科全書》、《小奇兵大探索》等通識入門教科書，以及《吳姊姊講歷史故事》、《漫畫臺灣史故事》、《尋寶記》系列的史地題材，和《三國演義》、《西遊記》、《漫畫中國成語》等傳統類型讓家長和小朋友非常喜愛。

漫畫書則與往年類似，《烏龍派出所》、《名偵探柯南》、《棒球大聯盟》位列前三名，《航海王》、《老夫子》跟隨其後，《哆啦A夢》、《美味大挑戰》等仍然熱門。

國資圖實體書總借閱為183萬餘開冊次，加上視聽資源借閱量共210萬餘冊次，微幅成長4.2%。