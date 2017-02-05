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日月潭春節遊客少25％ 懷舊小城車埕仍夯

日月潭春節初一至初五旅遊，除了熱門的環潭地區外，山中小城車埕成為緊追在後的超夯旅遊景點。（記者劉濱銓攝）

2017-02-05  17:20

〔記者劉濱銓／南投報導〕今年農曆春節日月潭吸引許多觀光人潮，惟因假期較短，整體旅遊人次仍比去年少2成5，但在日月潭風景區轄內的車埕遊憩區，則因充滿鐵道、木業的小城懷舊氛圍，仍吸引不少遊客前往，成為僅次於環潭地區的超夯旅遊景點。

今年春節初三、初四，整個日月潭區分別湧入4.6萬、4.3萬人，不僅部分環潭公路出現車龍回堵，停車場也是一位難求，只是相較去年春節初三、初四都是6.1萬人，今年旅遊人次出現明顯衰退。

當地旅遊業者就說，今年可能因為假期短，降低長途旅遊意願，加上知名遊樂園九族文化村櫻花祭才推優惠、春節並未祭出促銷價，以及南投沙雕展、恐龍展、燈會等景點分散旅遊人潮，才讓今年春節日月潭整體觀光人次降低。

日管處則表示，今年春節大日月潭區初一至初五旅遊人潮為18.6萬人，比去年同期的25.1萬人少了2成5，除了環潭地區都有1萬至2萬多人的旅遊規模外，車埕遊憩區人潮也表現平穩，初三最高有1.2萬人，初一最少也有8800多人，成為僅次於環潭地區的熱門景點。

此外，今年春節疏運措施分成2階段，首波已在大年初五（2月1日）結束，由於不少人會請假串聯本週六、日將假期拉長，因此第2階段直到今天才結束，總計今年大年初一至今天初九，整體旅遊人次為30.1萬人。

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  • 日月潭春節初一至初五旅遊人次為18.6萬人，比去年春節同期衰退2成5。（記者劉濱銓攝）

    日月潭春節初一至初五旅遊人次為18.6萬人，比去年春節同期衰退2成5。（記者劉濱銓攝）

  • 日月潭周邊知名遊樂園九族文化村，今年春節未祭出優惠票價，多少影響大日月潭區的旅遊人潮。（記者劉濱銓攝）

    日月潭周邊知名遊樂園九族文化村，今年春節未祭出優惠票價，多少影響大日月潭區的旅遊人潮。（記者劉濱銓攝）

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