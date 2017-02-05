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高麗菜1顆10元義賣 所得助「無窮世代」

2017-02-05  19:59

〔記者詹士弘／雲林報導〕「一顆高麗菜10元，來來來，走過、路過、千萬不要錯過了！」雲林家扶莪馨會義工在虎尾郵局前大聲叫賣，義賣物超所值的面膜、手工餅乾及民生用品，民眾用銅板價買到大東西，還做公益助「無窮世代」圓讀書夢。

雲林家扶主任廖志文表示，每學期孩童獎助學金需要近500萬元，近年來受到不景氣影響，募款越來越不易，雲林家扶莪馨會為了幫家扶學子籌募助學金，一開春就辦理義賣，感謝捷司特贊助兩千片面膜，莪馨會吳麗卿送的1000顆的高麗菜，姚燕一家人特別製做86份手工餅乾，也謝謝每一位愛心民眾幫助，義賣所得每一個零錢，都是家扶弱勢家庭孩子讀書的圓夢金。

不少騎機車經過義賣會場婆婆媽媽，被一顆10元的高麗菜吸引下車，很高興只要一個銅板就能買到新鮮高麗菜，還能做公益幫助弱勢孩子，而一片才20元的面膜，更是物超所值。

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  • 一顆10元高麗菜義賣，所得當「無窮世代」助學金。（記者詹士弘攝）

    一顆10元高麗菜義賣，所得當「無窮世代」助學金。（記者詹士弘攝）

  • 女騎士停車買10元高麗菜，還能做公益。（記者詹士弘攝）

    女騎士停車買10元高麗菜，還能做公益。（記者詹士弘攝）

  • 家扶義賣的物品「俗又大碗」。（記者詹士弘攝）

    家扶義賣的物品「俗又大碗」。（記者詹士弘攝）

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