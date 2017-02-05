天公生 大里天公廟今近3萬人參拜
2017-02-05 17:40
［記者林敬倫／宜蘭報導］每年農曆大年初9，主祀玉皇大帝的頭城鎮大里天公廟，今湧入3萬人參拜，大里天公廟總幹事賴清柱指出，因為今年元月初9適逢假日，加上天氣良好，今年天公生參拜人潮較往年增加許多，民眾除為玉皇大帝祝壽，也順便祈求來年平安、身體健康及財運亨通。
大里天公廟又名慶雲宮，具有221年歷史，每年初9玉皇大帝生日，也就是俗稱的天公生，許多民眾就會前往拜拜，賴清柱表示，早期先民行走淡蘭古道前往台北時，都會前往天公廟祭拜，祈求路程平安，在北部事業有成。
賴清柱表示，淡蘭古道陸續被開發變短，現在只剩下大里至貢寮段，也就是現在的草嶺古道，由於廟宇歷史悠久，在地方頗具盛名，因此香火鼎盛，尤其天公生這一天，許多民眾都會前來廟宇祭拜，向玉皇大帝祝壽，並祈求來年平安、健康，祭拜完也可以順便前往草嶺古道踏青。
宜蘭縣長林聰賢、縣議員邱嘉進、黃適超及宜蘭市長江聰淵今日也一同前往天公廟祭拜，祈求平安，廟宇也湧入大批祭拜民眾，在行銷企劃公司上班的蘇先生表示，創業6年來，每年都會前往大里天公廟拜天公，向天公借文膽長智慧、借武膽助事業，祈求一切順利順心。
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