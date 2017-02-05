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竹縣婦幼館戶外表演劇場 開館10年未曾使用

2017-02-05  20:41

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣婦幼館前有一座小型的戶外表演劇場，但開館近10年來，未曾使用，場地散佈落葉，公共資源閒置，民眾不禁大呼可惜，建議縣政府應該帶頭試辦親子展演活動，帶動人氣，才不致於枉費當初空間規劃的美意。

位在竹北市縣政二路與中山路口的竹縣婦幼館，為縣治2期區段徵收的精華地段，於2008年7月落成啟用。目前除縣府社會處的行政辦公室，也是新竹縣多個社政、教育單位的駐地，包括托育資源中心、志工推廣中心、兒童少年社區照顧輔導支援中心、以及婦女服務、家庭教育、新移民家庭等服務中心，地下1樓則有警察局交通隊辦公室。

相關婦幼和社福單位，設有0到3歲的遊戲室、親子課程教室、諮商室等多種公共空間，開放給縣民或會員預約使用；去年在大廳佈置的「綠野仙蹤小樂園」，也吸引不少親子造訪；而館內的研習教室、多功能階梯會議室與中型會議室，也都可以申請付費使用。

唯獨戶外一座小型表演劇場，圓弧形的階梯座位約可容納100人，並設有燈光和無障礙坡道，但總是散佈落葉，乏人問津；社會處坦言，印象中，迄今無人使用過。

社會處表示，婦幼館的會議室等場地依規定須付費使用，相關收費辦法尚在修訂。戶外表演劇場可能是宣傳不夠，或是地點、空間等問題，未曾接獲機關團體詢問租借場地。

黃姓市民說，婦幼館後方設有小朋友的遊憩設施，以及籃球場、溜冰場等，還毗鄰一片新闢的空氣品質淨化區草坪，很適合親子同樂；建議縣府應該主動規劃親子或青少年活動，吸引學生或社區團體利用，讓縣民多一處休閒和展演的去處。

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  • 進駐在新竹縣婦幼館的相關單位，設有遊戲室、親子課程教室等多種公共空間，開放給縣民或會員事前預約使用。（記者廖雪茹攝）

    進駐在新竹縣婦幼館的相關單位，設有遊戲室、親子課程教室等多種公共空間，開放給縣民或會員事前預約使用。（記者廖雪茹攝）

  • 新竹縣婦幼館前有一座小型的戶外表演劇場，但開館近10年來未曾使用，民眾建議縣府應該帶頭試辦活動，才不致於枉費當初空間規劃的美意。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣婦幼館前有一座小型的戶外表演劇場，但開館近10年來未曾使用，民眾建議縣府應該帶頭試辦活動，才不致於枉費當初空間規劃的美意。（記者廖雪茹攝）

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