不到五點 台北燈節人潮塞滿主舞台區

2017-02-05 20:57

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2017台北燈節邁入第二天，由於今天仍是假日，加上發放小提燈，一早就有不少民眾造訪西門町，隨著越來越接近燈亮的時間，不到5點，大批人潮就已經把主要出入捷運站西門站前的廣場塞滿。

但今天的成都路、漢口街口並沒有交通管制，捷運工作人員不斷大聲籲請民眾切勿逗留、持續保持行進，時不時還會看到人車爭道的驚險畫面，對此，稍早交通局專委黃如妙稍早接受本報訪問時表示，交通管制只在燈節開閉幕和遊行時間進行，但現場有一六九位制服員警、四十九位義交隨時在做交通疏導，相信大部分狀況都能掌握。

今天的台北燈節主舞台區依然熱鬧滾滾，除了安排有多種不同形式的街頭藝人表演，世大運吉祥物熊讚也賣力和民眾玩猜燈謎的遊戲，台上、台下互動熱烈。但由於沒有進行交通管制，人車爭道的驚險畫面不斷上演，還有推著娃娃車的家長一邊喊著借過、借過，一邊冒險走在車水馬龍的馬路上。

交通局專委黃如妙表示，主舞台區成都路、中華路口的交通管制只在燈節開閉幕和遊行時間進行，其他時段只禁止人行道騎乘自行車，仍開放汽機車通行，因為成都路為主要通行車道，若封閉道路影響層面太大，所以目前是配合號誌派至人員進行管控，若有事故、塞車等突發狀況，才會開始宣導勸離車輛。

黃如妙說，燈節舉辦期間，現場有一六九位制服員警、四十九位義交隨時在做交通疏導，相信大部分狀況都能掌握。