週六半數郵局不營業？ 傳交部有意縮減實施規模

2017-02-05 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕一例一休新制上路後，中華郵政日前宣布全台140多家郵局週六不營業，不過今天（5日）傳出交通部長賀陳旦認為，此舉會造成民眾不便，擬縮小實施規模，週六不營業郵局減至40~50家。

為因應一例一休，中華郵政日前規劃減少週六營業的郵局數量，目前全台約有287家郵局週六營業，日前規劃將有140多家郵局週六不營業、另外部分郵局則延長營業至下午4點，引發各界議論，許多民眾表示不贊成。

針對此調整，今天傳出賀陳旦認為不營業郵局數量太多，應按地理位置適當調整，讓民眾假日也能到郵局辦事，未來擬縮小實施規模，約有40至50家郵局週六不營業。

據了解，規劃營業時間延長至下午4點的部份，也將調整為中午12點；原本宣布六、日不再投遞限時郵件也可能重新檢討。

中華郵政表示，目前新措施仍在檢討，確定方案後要等交通部核定後才會對外公布。