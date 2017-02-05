神明指示發白米濟貧 辣妹熱舞祝壽化解尷尬

2017-02-05 17:00

〔記者蘇福男／茄萣報導〕茄萣區玄鳳堂義侍行善會奉神明指示濟貧，今天舉辦寒冬送暖活動，為避免低收入戶前來領取濟助品難為情，堂方貼心安排辣妹熱舞的熱鬧場面化解尷尬。

玄鳳堂主楊成輝表示，該堂成立9年，主祀九天玄女娘娘，原來以辦事服務信眾為主，去年7月九天玄女娘娘突然降旨，要求堂方擴大行善對象利益眾生。

堂方遵照神明指示，成立義侍行善會，並於今天首辦寒冬送暖活動，濟助對象為茄萣崎漏里97名低收戶，每人發送5公斤白米、醬油和1隻雞，茄萣區長邱金寶也到場表示感謝。

義侍行善會長邱進賢表示，有鑑於許多低收戶不好意思出面領取濟助品，行善會特地安排5名辣妹現場熱舞，既為神明祝壽，也化解尷尬場面，人神共樂、一舉兩得。

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