| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
立榮航空接手北花航線 明開放網路訂票 川普哭哭 法院拒絕恢復移民禁令！
 首頁 > 生活

神明指示發白米濟貧 辣妹熱舞祝壽化解尷尬

2017-02-05  17:00

〔記者蘇福男／茄萣報導〕茄萣區玄鳳堂義侍行善會奉神明指示濟貧，今天舉辦寒冬送暖活動，為避免低收入戶前來領取濟助品難為情，堂方貼心安排辣妹熱舞的熱鬧場面化解尷尬。

玄鳳堂主楊成輝表示，該堂成立9年，主祀九天玄女娘娘，原來以辦事服務信眾為主，去年7月九天玄女娘娘突然降旨，要求堂方擴大行善對象利益眾生。

堂方遵照神明指示，成立義侍行善會，並於今天首辦寒冬送暖活動，濟助對象為茄萣崎漏里97名低收戶，每人發送5公斤白米、醬油和1隻雞，茄萣區長邱金寶也到場表示感謝。

義侍行善會長邱進賢表示，有鑑於許多低收戶不好意思出面領取濟助品，行善會特地安排5名辣妹現場熱舞，既為神明祝壽，也化解尷尬場面，人神共樂、一舉兩得。

相關影音

廣告
  • 茄萣區玄鳳堂義侍行善會舉辦濟貧活動，貼心安排辣妹熱舞為神明祝壽，場面熱鬧，也化解低收戶領濟助品尷尬場面。（記者蘇福男攝）

    茄萣區玄鳳堂義侍行善會舉辦濟貧活動，貼心安排辣妹熱舞為神明祝壽，場面熱鬧，也化解低收戶領濟助品尷尬場面。（記者蘇福男攝）

  • 辣妹現場熱舞，既為神明祝壽，也化解低收戶領濟助品尷尬場面。（記者蘇福男攝）

    辣妹現場熱舞，既為神明祝壽，也化解低收戶領濟助品尷尬場面。（記者蘇福男攝）

  • 茄萣玄鳳堂成立義侍行善會，首辦寒冬送暖濟貧活動。（記者蘇福男攝）

    茄萣玄鳳堂成立義侍行善會，首辦寒冬送暖濟貧活動。（記者蘇福男攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 寒冬送暖 濟貧 辣妹熱舞
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
免烤！檸檬米蛋塔
超好吃！蔬菜雞腿捲
歐式奶油洋蔥濃湯
奇異果可以帶皮吃？
轉寄

標題：神明指示發白米濟貧 辣妹熱舞祝壽化解尷尬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月5日‧星期日‧丁酉年正月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.