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桃園「幸福起家」試點燈 網友搶頭香、PO網分享

桃園「幸福起家」主燈試點燈，網友搶頭香、PO網分享美圖。（記者李容萍攝）

2017-02-05  18:10

〔記者李容萍／桃園報導〕今年桃園燈會以「幸福起家」為主題，從10日至19日在龍潭大池舉辦，市府觀光旅遊局訂於8日晚上試點主燈，不過，近日從晚上6點至7點，包括主燈等展出燈具紛紛進行試點燈，吸引民眾先睹為快，並把拍下的美圖PO網分享。

觀光旅遊局局長楊勝評表示，今年燈會共有五大特色，結合龍潭大池進行燈會展區設計，設置環湖燈光秀；燈會期間每日均有主題活動，包括每日晚上6時至9時30分，每半小時進行水舞表演，10日開幕當天晚上7時及假日8時施放水上高空煙火。

其次，結合龍潭龍元宮迎財神活動，於11日進行迎財神、補財庫的活動，此為龍潭百年傳統，形成「南蜂炮、北天燈、龍潭迎財神」的習俗外，也融合龍潭迎財神踩街特色:，於12日舉辦「迎古董嘉年華」，重現昔日龍潭大街過年時，上、下街民眾把傳統故事以滑稽、揶揄的方式展現，增加趣味性。

此外，燈會展區設計融合龍潭大池的景觀，包含水上劇場、遊客中心、水上舞獅到龍潭吊橋；以及製作10萬盞「桃樂雞」雞年小提燈，具有撲滿的功能，存入硬幣後，翅膀將做出展翅動作，也代表機捷通車、桃園起飛。

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  • 桃園燈會「幸福起家」近日開始進行試點燈作業。（記者李容萍攝）

    桃園燈會「幸福起家」近日開始進行試點燈作業。（記者李容萍攝）

  • 桃園「幸福起家」主燈試點燈，網友搶頭香、PO網分享美圖。（記者李容萍攝）

    桃園「幸福起家」主燈試點燈，網友搶頭香、PO網分享美圖。（記者李容萍攝）

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