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訂4人房來5人 民宿酌收床費遭對方嗆：我公務員欸！

2017-02-05  19:32

〔即時新聞／綜合報導〕新北市瑞芳區九份一間民宿老闆王小姐在《爆料公社》不滿投訴，4名旅客入住未告知攜帶孩童，依據規定必須酌收小朋友300元的床費，卻遭對方回：「別的地方都不用錢，我是公務員，我會給你很差的評價！」，因雙方無法達成共識，最後這4大1小的旅客被請出旅店。

九份民宿的王姓老闆上《爆料公社》訴苦，指稱日前有自稱是公務員的4位來賓到她民宿入住，明明預定的是4人房，卻帶了一位小朋友且事前並未告知，因此向其要求酌收300元床鋪費，卻遭對方回：「為什麼小孩要錢，別的地方都不用，好爛下次不要再來住了」、「我知道我是公務人員耶，沒關係我會給你很差的評價」。

王姓老闆向其解釋：「我們的重要資訊都有寫，您今天訂房我們就是代表您同意我們的政策，沒關係不用勉強，就當交個朋友我借你們用廁所，房間也進去了，我也不跟你們收清潔費，請你們離開，我們不會收你們的錢」。事後果真收到這群旅客在網頁上的差評，讓老闆氣說：「希望他們不會在其他國家丟台灣公務員的臉。」

不少網友也看傻眼留言說：「自以為是的公務員 丟臉」、「公務人員的臉就被你的300元丟光了...」、「台灣政府會倒 就是有這種公務人員當米蟲」、「好大的官威喔」、但也有網友持相反意見表示：「雖然是有點奧客沒錯，但6歲以下兒童沒加床，使用現有床鋪要加價300也還蠻瞎的...」、「觀光區很多都把消費者當肥羊，力抗做肥羊！」

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  • 瑞芳著名景點九份因濃厚的文化氣息，吸引不少遊客到訪。（新北市政府文化局提供）

    瑞芳著名景點九份因濃厚的文化氣息，吸引不少遊客到訪。（新北市政府文化局提供）

  • 九份一名民宿老闆投訴，依照規定酌收小孩床費，卻遭遭公務員嗆聲，還被留下差評。（圖擷自爆料公社）

    九份一名民宿老闆投訴，依照規定酌收小孩床費，卻遭遭公務員嗆聲，還被留下差評。（圖擷自爆料公社）

  • 九份一名民宿老闆投訴，依照規定酌收小孩床費月卻遭遭公務員嗆聲，還被留下差評。（圖擷自爆料公社）

    九份一名民宿老闆投訴，依照規定酌收小孩床費月卻遭遭公務員嗆聲，還被留下差評。（圖擷自爆料公社）

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