不只台灣！全球男性精液品質劣化都因為...

2017-02-05 17:35

〔即時新聞／綜合報導〕國內研究發現，台灣男性每人每次射精量、精蟲數年年減少，精液品質下降導致不孕風險提高。除了台灣以外，精液品質劣化實為全球性的問題，台北醫學大學生殖醫學研究中心主任曾啟瑞將此現象指向「環境因素」及「生活作息」。

綜合媒體報導，1996年即有英國的研究指出，精液品質各項指標每年約下降1%，美國及澳洲的研究也發現，每c.c.精蟲數逐年減少1.5%到3%，目前尚未有研究能找出確切原因，但醫師推測這樣的現象恐與環境汙染以及生活中所接觸到的塑化劑、戴奧辛等有關。

曾啟瑞表示，塑化劑及戴奧辛等有害的物質透過食物鏈進入人體、進而影響生殖系統，而現代人所處的高壓社會及不當的生活作息，包含飲酒、抽菸等，都是影響精液品質的原因。

預防不孕需從改變生活習慣著手，過去，醫界曾多次建議男性、女性別穿太緊身的褲子，除此之外，控制體重、降低壓力、不菸少酒，也可防止精液的劣化。