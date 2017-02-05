| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
立榮航空接手北花航線 明開放網路訂票 川普哭哭 法院拒絕恢復移民禁令！
 首頁 > 生活

不只台灣！全球男性精液品質劣化都因為...

2017-02-05  17:35

〔即時新聞／綜合報導〕國內研究發現，台灣男性每人每次射精量、精蟲數年年減少，精液品質下降導致不孕風險提高。除了台灣以外，精液品質劣化實為全球性的問題，台北醫學大學生殖醫學研究中心主任曾啟瑞將此現象指向「環境因素」及「生活作息」。

綜合媒體報導，1996年即有英國的研究指出，精液品質各項指標每年約下降1%，美國及澳洲的研究也發現，每c.c.精蟲數逐年減少1.5%到3%，目前尚未有研究能找出確切原因，但醫師推測這樣的現象恐與環境汙染以及生活中所接觸到的塑化劑、戴奧辛等有關。

曾啟瑞表示，塑化劑及戴奧辛等有害的物質透過食物鏈進入人體、進而影響生殖系統，而現代人所處的高壓社會及不當的生活作息，包含飲酒、抽菸等，都是影響精液品質的原因。

預防不孕需從改變生活習慣著手，過去，醫界曾多次建議男性、女性別穿太緊身的褲子，除此之外，控制體重、降低壓力、不菸少酒，也可防止精液的劣化。

廣告
  • 全球男性精液品質逐年下降，與環境汙染及飲食習慣有關。（圖截自維基百科）

    全球男性精液品質逐年下降，與環境汙染及飲食習慣有關。（圖截自維基百科）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 不孕 品質 塑化劑 戴奧辛 精液
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
免烤！檸檬米蛋塔
超好吃！蔬菜雞腿捲
歐式奶油洋蔥濃湯
奇異果可以帶皮吃？
轉寄

標題：不只台灣！全球男性精液品質劣化都因為...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月5日‧星期日‧丁酉年正月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.