消失70年元宵傳統 西螺埔心人要「提火把」

雲林西螺埔心人要找回消失70年的元宵提手把傳統，歡迎大家一起來參加。（記者黃淑莉翻攝）

2017-02-05 17:13

［記者黃淑莉／雲林報導］元宵節到處可見大人、小孩提燈籠的景象，但在雲林西螺埔心部落70多年前元宵節則是「提火把」尬場，因經常擦槍走火互嗆，經當地員警勸阻後，提火把傳統逐漸消失，地方青壯年決定今年要重新找回及保留「提火把」傳統，也邀請大家一起來體驗。

80歲前雲林縣議員李日貴回憶當年提火把情景指出，埔心早年分前、後庄，前庄是現在的詔安、河南里，後庄是安定里，當年農業社會沒什麼娛樂，村民發揮創意，在元宵節時，前、後庄村民會有一方起頭，持火把衝進對方村庄高呼一聲「示威」，隔天另一村就有10多人持火把「回敬」，雙方你來我往持續好幾天。

李日貴說，因為需要很多火把，每到元宵節附近的筍園的竹筍都被偷砍，筍園主人氣得抓狂，提火把往來過程常擦槍走火，當時轄區派出所一位張姓巡佐擔心兩庄村民因此鬧僵，出面協調，要求兩庄每戶只派一人持火把繞村，但提火把傳統漸消失。

多位「五年級」後段班的村民，包括縣議員李明哲、蕭凱升等人聽完耆老們的口述後，覺得提火把是地方獨特的元宵節傳統活動，決定重新找回及保留，今年舉辦元宵提火把運動。

李明哲表示，除了提火把，當地新住民也會表演各國傳統舞蹈，邀請遊客及地方民眾參加，報名電話05-5867100。