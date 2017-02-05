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慶祝天公生 八德「霄裡廟」送藏金壽桃

慶祝天公生，八德「霄裡廟」發送壽桃，其中有兩百份內包有黃金紙條，可到廟裡兌換真的黃金。現場擠滿等著領壽桃的民眾。（記者邱奕統攝）

2017-02-05  16:48

〔記者邱奕統／桃園報導〕今天是農曆玉皇大帝生日，八德區天公廟「玉元宮」結合桃園市天公文化祭活動，熱鬧慶祝天公生，並準備2500份壽桃發送給到廟裡參拜的信眾，玉元宮公關組長鄧旭東說，2500份壽桃中，其中200份內包有黃金紙條，信徒若吃到一半發現紙條，可將紙條保存下來再拿到廟裡兌換真的黃金。

八德區玉元宮又稱霄裡廟，是地方信仰中心，今天一早玉元宮周邊就湧入許多信徒上香、排隊領壽桃，桃園市長鄭文燦也前往參拜，並在現場發放福袋。鄧旭東表示，包有黃金紙條的壽桃，其中100份是5分重黃金，另100份為1錢重黃金，建議信徒能好好把壽桃吃完，除增添福氣，也比較容易發現紙條。

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  • 玉元宮周邊一早就湧入許多信徒上香、排隊領壽桃。（記者邱奕統攝）

    玉元宮周邊一早就湧入許多信徒上香、排隊領壽桃。（記者邱奕統攝）

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