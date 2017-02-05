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日試吃員介紹台灣最熱門零食 網友：快用日幣下架

網友透露，好市多試吃的歐巴桑說，這是現在台灣最熱門的零食唷！（圖擷取自PTT）

2017-02-05  17:32

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在PTT分享在日本逛好市多，居然可以看到義美小泡芙！試吃的歐巴桑還說這是台灣最熱門的零食，讓他不禁說：「快用新台幣，啊不是，是用日幣讓他下架！」

網友「ataipei」在PTT日旅版PO文寫道：「今天去日本的好市多買東西, 和平常一樣一邊試吃一邊閒逛，逛到臨時區時，赫然發現了非常眼熟的商品！！！那就是義美小泡芙阿！！！！」

「ataipei」透露，試吃的歐巴桑說，這是現在台灣最熱門的零食唷，他心裡不禁暗想，這在台灣都賣40年以上了。「ataipei」忍不住說：「快用新台幣，啊不是，是用日幣讓他下架！」

該PO文吸引不少網友留言：「日本均薪是台灣的3倍，對應過去根本超便宜」、「我去年去北海道日本朋友託我一定要帶義美泡芙去」、「感動」、「立馬去超商買兩包」、「 用日幣讓他下架！」、「這也算台灣名產」。

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  • 日本好市多賣義美小泡芙。（圖擷取自PTT）

    日本好市多賣義美小泡芙。（圖擷取自PTT）

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