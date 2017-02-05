飛魚季傳統魚場禁潛水 蘭嶼觀光業者反彈

蘭嶼浮潛是近年來當地蓬勃發展的觀光產業。（蘭嶼鄉民提供）

2017-02-05 16:32

［記者王秀亭／台東報導］每年2月中旬以後進入蘭嶼飛魚季，蘭嶼鄉公所基於尊重族人的習俗及禁忌，日前公告從2月1日起5個月，嚴禁在各部落傳統港澳及捕撈魚場進行浮潛、深潛等活動，引發在地觀光業者反彈，憂屆時恐引發爭議，鄉長夏曼‧迦拉牧表示，會再找時間與相關業者協調說明。

飛魚季是蘭嶼重要的歲時祭儀，近年來蘭嶼觀光產業蓬勃發展，偶有觀光與傳統所衍生的衝突傳出，蘭嶼鄉公所在今年飛魚季開始前，首度訂下禁止在傳統港澳及捕撈魚場進行浮潛、深潛活動。

由於事前未告知相關業者及討論，在地業者不悅聲浪漸起，怒批雖認同鄉公所的作法，但只限制浮潛、深潛活動，非捕魚以外的所有水上活動，顯然有針對性。

「乾脆明定浮潛、深潛業者這段期間不接客算了。」在地觀光業者阿雄表示，不少族人以觀光為業，經營民宿或浮潛，而浮潛前的練習及出海深潛都須從港澳出發，傳統港澳、捕撈魚場的界線在哪都未明訂，而依島上習俗，飛魚季最禁忌其他水上活動也只1周，限制時間卻長達5個月，拼板舟體驗、夜觀飛魚等其他水上活動都不在限制範圍內，用意難免引人質疑。

夏曼‧迦拉牧解釋，主要是不讓水上活動打擾傳統歲時祭儀，而拼板舟體驗及夜觀飛魚等水上活動，通常會有默契地選在飛魚季結束才推出，才未明列，而許多觀光業者都是在地居民，了解傳統文化及禁忌，要找時間與業者溝通協調。