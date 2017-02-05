南台地震週年 救協將辦紀念音樂會追思

2017-02-05 22:05

〔記者陳炳宏／台北報導〕在去年小年夜發生的0206南台地震，基督教救助協會當天清晨進駐維冠金龍大樓災區，進行為期兩周的緊急救助後，隨即設立了台南0206專案辦公室，與11間1919服務中心共同展開為期3年的重建計劃，在地震滿週年之際，救助協會表示，將於2月12日在災區附近的台南錫安堂舉行「永遠記在心肝底」紀念音樂會，特別邀請波士頓三重奏演奏懷念民謠與祝福詩歌。盼受災戶能透過紀念追思與詩歌的撫慰，走出陰霾，重新得力。。

負責受災戶心理重建的張麗鳳督導表示，災後一年來，受災戶仍處在生活秩序、工作與經濟、人際關係的重建中，此外，很重要的是要幫助他們開始心理重建，療癒內在的心理創傷，需要至少2到3年的時間，台南市維冠金龍權益促進協會理事長劉怡辰說，因為大家的關心，我們會堅強面對眼前的難題。我們會愈來愈好，但請給我們時間。

在震災中失去了先生與三個孩子，一家五口只剩自己一人；劉怡辰表示，剛開始當有人主動找來時，受災戶很容易就退縮，因為不想再去觸碰過去的記憶。但是不斷湧起的傷痛又不敢和家人說，當感受到服務中心真心的關懷時，情緒就找到了出口。

去年中秋節莫蘭蒂颱風時，劉怡辰就與另一位受災戶陳淑怡來到錫安1919服務中心，代表受災戶委員會致贈感謝狀給服務中心，兩人還與服務中心林宗牧師深談了2、3小時。劉怡辰表示，記憶不可能消失，需要學習如何和它和平共處，即便牧師夫婦只是靜靜地聆聽，或是師母一個擁抱，就令人感受到溫暖。

陳淑怡在震災中失去2子，事後已結紮多年的她決定接通輸卵管嘗試再懷孕，把孩子生回來。她拚著有妊娠高血壓等病症，終於在去年底生下一名女嬰。過程中1919志工都一直陪伴著她，為她祝福禱告。

也是一直陪著受災戶的恩慈1919服務中心羅惠珠表示，大多數災戶的生活都已回到常軌，他們很希望不再被標籤化，能從受助者轉化為幫助者，其中因震災截肢的李宗典看到電視公益廣告，便請羅惠珠師母代捐款給台東基督教醫院。「社會大眾已經給我很多了，看到有人比我更需要，我有能力，當然應該去做，就算是為我的父母、妻子捐的，告慰他們在天之靈！」但出於感恩一直配合參與各界活動的李宗典，目前最渴望的還是能恢復平靜、不受打擾的生活。

為了更有效地因應災害頻傳的世代，學習安慰災害發生時焦急等待的家屬，及災後倖存者，救助協會表示，將在今年3月，分別在北、東部舉辦兩場「心靈關慰訓練」。盼透過為期2天的專業課程，裝備有心關懷受災戶的志工，以給予最適切的心靈慰助。