聯絡簿塗鴉？ 老師創意繪圖超用心

老師在聯絡簿上提醒學生嬉鬧別太過火，並畫出示意圖。（圖擷自爆料公社）

2017-02-05 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕聯絡簿是老師、學生與家長的溝通交流管道之一，日前有學生跟老師在聯絡簿上對句過招，現在又有老師發揮創意，在聯絡簿上繪圖跟家長說明學生的上課狀況，讓網友大讚老師超有心。

有網友在臉書粉絲團「爆料公社」表示，他同學的班導師在聯絡簿上時常畫可愛圖片，向家長說明學生的就學情形，這名老師繪圖十分用心，旁邊還會寫上貼心叮嚀，網友上傳部分聯絡簿頁面，可以看到老師要求一位女學生不要駝背，畫出這名學生樣子說不要駝背、會讓妳更好看，或者畫出學生在學校嬉鬧的樣子。

爆料網友還順便解答網友可能的疑惑，說這個班的學生有二、三十人，而且老師在每個學生的聯絡簿或多或少都有畫圖；其他網友紛紛大讚這名老師富有教學熱忱：「老師改全班的聯絡簿要改多久」、「這聯絡簿比畢業紀念冊要值得收藏」、「我是家長也會期待看到聯絡簿生動的加油打氣繪圖」。

老師叮嚀學生不要駝背。（圖擷自爆料公社）

老師用心繪圖的聯絡簿。（圖擷自爆料公社）

老師用心繪圖的聯絡簿。（圖擷自爆料公社）