「紅衣小女孩」花燈爆紅 作者首觸花燈製作
2017-02-05 15:55
〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄燈會花燈作品「隨風搖曳的花鞦韆」，被網友聯想成「紅衣小女孩」而爆紅，高雄市觀光局強調，2名作者是大學生，都是首次接觸花燈製作，如果會讓網友有聯想，將思考調整作品呈現方式的可能性。
「爆料公社」有網友日前發布高雄花燈影片，指身著紅衣的小女孩，孤伶伶盪著鞦韆，配上黑色大眼睛，畫面略微詭異，部分網友聯想到「紅衣小女孩」。
對此，高雄市觀光局今天最新回應說，最近引起網路熱烈討論的「隨風搖曳的花鞦韆」，是來自高雄師範大學2位學生的創意，2人報名參加教育局辦理的花燈研習，雖然是首次接觸花燈製作，但作品精緻傳神，再搭配電動操作，讓花鞦韆上的女孩能前後擺盪，展現出快樂與幸福感，觀光局說，2人第一次參賽就獲得評審青睞，拿到佳作的好成績。
作者楊同學說，「隨風搖曳的花鞦韆」創作主題，由鐵絲、絨布構成主體外，也運用玻璃紙來形塑花朵的剔透感，加裝同步馬達後，營造出隨風搖曳的盪鞦韆女孩，表現年節更替，鞦韆搖盪有如盛開的花朶大紅大紫、喜氣洋洋，希望能讓參觀者感受幸福的小確幸，雞年更加美好。
至於有網友指出作品神似「紅衣小女孩」，2位創作者感到非常意外，將思考調整作品呈現方式的可能性，讓參觀者留下美好印象，為高雄燈會藝術節加分。
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