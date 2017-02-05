府城情人盃 3800人為愛而跑助弱勢

路跑活動，跑者現場求婚為活動掀起高潮。（記者蔡文居攝）

2017-02-05 15:53

〔記者蔡文居／台南報導〕西洋情人節即將到來，「2017府城情人盃路跑」今天在安平戀愛廣場鳴槍開跑，共有3800名跑者參與，做愛心，分別有21K、10K跟3.5K的賽程，許多親子、情侶、同學及朋友一起參加路跑，並捐發票助弱勢，主辦單位現場則捐助報名費收入並湊足15萬元給華山基金會。

今天的路跑，包括立委陳亭妃、市議員洪玉鳳、莊玉珠等人一起參與鳴槍，參加的跑者，也有人推輪椅帶著腦性麻痺的朋友一起跑過終點，十分感人。

而其中，有跑者現場求婚更為路跑活動掀起高潮，已交往2年的一對情侶，男友秘密籌備浪漫求婚，希望給女友一個大驚喜，最終順利抱得美人歸，現場氣氛High到最高點。

主辦單位上諺活動創意行銷有限公司現場則捐助15萬元給華山基金會做為弱勢長者常年服務經費。上諺活動創意行銷負責人翁雅玲表示，希望藉此拋磚引玉，讓更多年輕人響應及關注老人議題，一起做愛心助弱勢。